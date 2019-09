Taylor Swift confirma vinda para o Brasil em 2020

Os fãs brasileiros da cantora pop americana Taylor Swift, podem finalmente comemorar. A dona dos hits Shake It Off, Look What You Made Me Do e You Need To Calm Down confirmou que vai fazer uma passagem pelo Brasil em 2020.

Inicialmente a informação foi divulgada na última segunda (16), pelo jornalista conhecido no Twitter por sempre divulgar antes os shows de artistas, José Norberto Flesch. A Cantora não tinha se pronunciado, mas na manhã desta terça (17), confirmou através de suas redes sociais sua vinda ao país.

Taylor vai fazer um único show em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 18 de julho de 2020. A cantora veio para o país pela primeira e única vez em 2012, para divulgar o álbum Red. Na ocasião, ela fez um show fechado e concedeu poucas entrevistas.

Em 2018, Taylor fez a Reputation Stadium Tour e passou pela América do Norte, Europa, Ásia e Oceania. Dessa vez com o álbum Lover, que foi lançado em agosto, a cantora vai passar por alguns lugares que não esteve com a última tour.

Os ingressos vão ser vendidos pela empresa Tickets For Fun. Mais informações sobre o show, como os valores dos ingressos, ainda não foram divulgadas.