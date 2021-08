Taylor Swift estreia no TikTok e Angelina Jolie bate recorde no Instagram

Taylor Swift fez sua estréia no TikTok nesta segunda-feira (23). A cantora compartilhou um vídeo onde recria os looks dos seus álbuns Folklore e Evermore, de 2020; Fearless, de 2008; e Red, de 2012. No final, ela chama os fãs para o lançamento de seu novo EP, Red (Taylor's Version), em 19 de novembro.

A vencedora do Grammy aparece dublando a música Screwface Capital, do rapper britânico Dave. Na legenda, Taylor escreve: "Muita coisa acontecendo no momento: o álbum Red está disponível para pré-venda no meu site e, oh, estou no tiktok, e agora que comecem os jogos".

Já a atriz Angelina Jolie finalmente se juntou ao Instagram na última sexta-feira (20) ao criar uma conta na plataforma e compartilhar uma carta recebida de uma menina afegã. Embaixadora da ONU para refugiados, Angelina defende os direitos humanos e pede apoio ao povo afegão após o Talibã tomar o controle do país.

"No momento, o povo do Afeganistão está perdendo sua capacidade de se comunicar nas redes sociais e de se expressar livremente. Então, vim ao Instagram para compartilhar suas histórias e as vozes de pessoas em todo o mundo que lutam por seus direitos humanos básicos", declarou Jolie na legenda do registro.

A estreia de Jolie na rede social levou os fãs à loucura e fez com que a conta da atriz fosse seguida por mais de duas milhões de pessoas em apenas três horas, um novo recorde na plataforma. Agora, Jolie tem cerca de 8,4 milhões de seguidores

O antigo recorde de conta com dois milhões de seguidores em menos tempo pertencia a uma velha conhecida da celebridade, a atriz Jennifer Aniston, que, além de compartilhar a lista de grandes estrelas da geração com Jolie, também é ex-esposa de Brad Pitt.