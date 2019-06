Taylor Swift lança clipe de You Need To Calm Down

Taylor Swift lançou nessa segunda-feira (17), o clipe de You Need To Calm Down. O clipe faz uma crítica a assuntos como homofobia e trouxe uma lista de famosos, incluindo Katy Perry, pondo fim à rixa que as duas cantoras tinham.

Mudando completamente o foco do que sempre são suas músicas, Swift fez diferente na letra de YNTCD. A cantora dessa vez resolveu falar sobre homofobia, machismo, haters e a rivalidade que as pessoas tentam a todo tempo criar entre as divas pop.

A letra e o clipe da música são diretos e cheios de referências. Em certo momento do vídeo é possível ver um quadro com a frase, “Mama I’m a rich man", fazendo referência a famosa fala antimachista da cantora Cheer. Na parte em que a música traz o assunto sobre a rivalidade feminina criada, o clipe passa drag queens juntas em um palco representando as cantoras Ariana, Lady Gaga, Adele, Cardi B, Taylor Swift, Beyoncé e Nicki Minaj. Ainda é possível ver uma referência ao bar gay The Stonewall Inn, local referência do movimento LGBT, onde em 1969 os cliente resistiram a uma invasão policial que ficou conhecida como Rebelião de Stonewall e se tornou o acontecimento mais importante para a libertação e luta pelos direitos da comunidade LGBT.

Em novo clipe Taylor Swift faz criticas à rivalidade feminina (Foto:Twitter)

O ponto alto do vídeo é quando a cantora Katy Perry aparece vestida de hambúrguer e as duas se abraçam, o que pode ser entendido como o “fim da guerra” entre as duas cantoras e que uma completa a outra. Swift e Perry no passado já trocaram indiretas por conta de uma briga envolvendo os dançarinos e turnês. Toda a internet surtou com essa participação e Katy até mesmo está ajudando na divulgação do novo single de Taylor.

Katy Perry aparece em novo clipe de Taylo Swift (Foto: Divulgação)

Além de Katy Perry, participam do clipe Adam Lambert, Adore Delano, Billy Porter, Ciara, Ellen Degeneres, Hayley Kiyoko, Katy Perry, Laverne Cox, Rupaul, Ryan Reynolds, Toderick Hall e muito mais famosos.

You Need To Calm Down é o segundo single do novo CD da cantora que se chama Lover e parece que vai trazer um lado nunca visto de Taylor antes. Lover tem data de lançamento prevista para o dia 29 de agosto.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira