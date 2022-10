Taylor Swift lança novo disco, 'Midnights', e divulga clipe de "Anti-Hero"; veja

A cantora Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (21) seu novo álbum, "Midnights". O décimo disco de estúdio da carreira da artista tem treze músicas e é produzido por Jack Antonoff, com quem a cantora já tem longa relação profissional. Na madrugada, a cantora ainda lançou outra versão do disco, com mais sete músicas.

Ao anunciar o disco, Swift descreveu o trabalho como um álbum conceitual, afirmando que as treze músicas formam uma "imagem completa das intensidades daquela hora louca e misteriosa" - midnights em português é meia noite.

A outra versão do disco, batizada de "3 AM edition" (edição 3 da manhã), traz mais sete canções e outra energia, diz a cantora. "Havia outras músicas que escrevemos em nossa jornada para encontrar aquelas 13 mágicas (da versão original). Eu as chamo de faixas das 3 da manhã. Ultimamente tenho adorado a sensação de compartilhar mais do nosso processo criativo com vocês, como fazemos com as faixas do cofre. Então são 3 da manhã e eu estou dando a vocês agora", disse Taylor.

Já pela manhã, ela lançou o primeiro videoclipe do trabalho, da música "Anti-Hero". Ontem, a cantora anunciou que o disco terá uma contraparte visual.

Assista "Anti-Hero":

As músicas do cofre são canções que a cantora tem lançado junto com as regravações de seus primeiros álbuns de estúdio, depois que perdeu os direitos sobre eles.

Entre as músicas de "Midnights" está "Snow On the Beach", uma parceria com Lana Del Rey, que Swift diz admirar há muito tempo.

Taylor Swift já venceu 11 prêmios Grammy ao longo da carreira. Sua última vitória foi com folklore, álbum que lançou de surpresa em 2020, durante pandemia.