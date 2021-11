Taylor Swift lança regravação do álbum 'Red' com 30 músicas

A cantora Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (12) a versão regravada do disco "Red", originalmente de 2012. O álbum traz os sucessos I Knew You Were Trouble e We Are Never Ever Getting Back Together, além da favorita dos fãs, All Too Well, e novas faixas que na época não entraram no disco. São 16 faixas originais e mais 14 extras. O disco tem parceria com Ed Sheeran, Chris Stapleton e Phoebe Bridgers.

Todas as faixas foram regravadas pela cantora, que tem feito isso para ter os direitos de gravações de suas músicas, compradas em 2019 por Scooter Braun, contra a vontade da artista. No mesmo ano, a cantora anunciou a intenção de fazer isso, como modo de voltar a ser dona das suas músicas.

Nas redes sociais, Taylor agradeceu aos fãs pelo apoio e encorajamento nas regravações. Red é o segundo disco relançado nesse esquema pela cantora, depois de Fearless. "Apenas um lembrete amigável de que eu nunca teria pensado que era possível voltar e refazer meus trabalhos anteriores, redescobrir a arte perdida e as pérolas esquecidas pelo caminho, se vocês não tivessem me encorajado. 'Red' está prestes a ser meu novamente, mas ele sempre foi de vocês", escreveu.

Como parte do lançamento, a cantora também gravou um curta da versão estendida de "All Too Well", que será lançado na noite desta sexta-feira, com os atores Dylan O'Brien e Sadie Sink.

Direitos vendidos

A decisão de regravar os seis primeiros álbuns foi tomada por Taylor depois de ter os direitos sobre parte do catálogo musical vendido. Os discos pertenciam à gravadora Big Machine, de Scott Borchetta, que lançou Taylor. Em 2019, o empresário Scooter Braun, da Ithaca Holdins, comprou da gravada os direitos, que revendeu em novembro do ano passado para um grupo privado por US$ 300 mil.

Na época, Taylor criticou as duas transações, revelou que sua equipe tentara obter a propriedade das gravações originais. Ela disse que ao negociar com Scooter Braun, ele queria que a cantora assinasse um documento afirmando que não falaria mais dele, a não ser que fosse algo positivo, o que ela recusou.

"Red" foi o quarto disco da cantora. Os relançamentos devem incluir ainda o debut, que leva o nome de "Taylor Swift", originalmente de 2006, "Speak Now", de 2010,"1989", de 2014, e "reputation", de 2017. Depois disso, já sendo dona dos direitos musicais, Taylor ainda lançou "Lover", em 2019, "folklore" e "evermore", em 2020.