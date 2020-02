Taylor Swift lança versão ao vivo da canção The Man

A cantora e compositora Taylor Swift surpreendeu os fãs e acaba de lançar uma versão ao vivo do single The Man, canção que compõe seu mais recente álbum, Lover. A faixa está disponível no endereço https://taylor.lnk.to/TSTheMan. Ela ainda disponibilizou um vídeo inédito, extraído de uma performance que fez em Paris, na França.

A novidade foi comunicada na segunda-feira (17) e surpreendeu os fãs.

Em fevereiro, a norte-americana divulgou um lyric video da faixa, que é o quarto single do álbum Lover. Em formato de animação, o vídeo é carregado de crítica social. Assista aqui: https://youtu.be/tbEekLA7J3Y .

O disco Lover, lançado em agosto de 2019, é o sétimo da carreira da artista. Com ele, Taylor Swift se consagrou como a primeira mulher a conquistar, por seis vezes, o topo da Billboard 200. O compilado rendeu diversos hits, como Me, You Need To Calm Down e faixa homônima, Lover. As canções do álbum também fazem com que a cantora se iguale ao ícone Elvis Presley em quantidade de singles na Billboard Hot 100, com 25 músicas ao longo de sua trajetória.

Depois de trabalhar algumas faixas do disco, ela também se dedicou a projetos paralelos, como a produção cinematográfica Cats e o elogiado documentário Miss Americana, disponível na Netflix, que narra a história profissional da artista, além de mostrar o lado pessoal dela.

Os fãs da cantora já podem começar a contagem regressiva para a turnê Lover Fest, que tem início em junho e vai passar por países como Dinamarca, Portugal, Espanha e Reino Unido. Taylor desembarca em solo brasileiro em julho, para dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 18 e 19.

Durante sua trajetória, Taylor Swift já acumula 10 Grammys.