Tays Reis e Biel se beijam durante festa em A Fazenda; veja

Depois de muitas especulações, saiu o beijo entre baiana Tays Reis e o cantor Biel, em A Fazenda, durante uma festa nesta sexta-feira (26). O beijo repercutiu nas redes sociais e os fãs do programa se dividiram.

"Biel esta mais do que queimado. O que ela viu nele para se relacionar publicamente com ele? Se expor a isso? É sério que esse cara é mais atraente que 1,5 milhão? Pegou a metralhadora a atirou no pé", escreveu um internauta. "Povo reclamando do beijão da Tays e do Biel é porque certamente faz tempo que não faz o mesmo", rebateu outra.

Os cantores vêm sendo especulados como possível casal do reality show da RecordTV desde a primeira festa. Na semana passada, eles dormiram juntos após uma festa no reality show. Os peões foram dormir juntos de conchinha debaixo do edredom e os movimentos que os dois fizeram na cama deixaram os fãs intrigados.