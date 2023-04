TCA diz que público pode escolher ficar de pé, se rotas de fuga estiverem liberadas

Após reunião acerca da briga em show de Zé Ramalho na Concha Acústica, a organização do Teatro Castro Alves (TCA) reforçou que o público pode escolher se ficará em pé ou sentado, contanto que respeitem as regras de segurança e que mantenham as rotas de fuga liberadas.

O TCA informou ainda que comportamentos de violência sempre acarretarão na expulsão dos envolvidos e atitudes criminosas serão tratadas pelos órgãos de segurança pública.

Segundo as regras presentes no site do local, existem áreas reservadas ao público e áreas reservadas à circulação de pessoas. O TCA ressaltou ainda que uma das características mais "marcantes" do local é a "espontaneidade da sua ocupação, sob céu aberto, sem assentos marcados na arquibancada, onde a circulação é livre".

Segundo relatos nas redes sociais, a briga começou na segunda música do repertório do cantor. Pessoas que estavam sentadas começaram a discutir com outros pagantes que queriam ficar em pé na frente do palco para apreciar a apresentação do artista.

Há comentários de que os seguranças do TCA conseguiram chegar a tempo para separar a briga, e conter as pessoas que estavam exaltadas no show, que era para ser de calmaria.