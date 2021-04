TCA exibe espetáculo online do Balé Jovem de Salvador  

O Balé Jovem de Salvador (BJS) traz ao projeto TCA de Braços Abertos, janela de exibição do Teatro Castro Alves a sua mais recente criação, o espetáculo em vídeo Tsunami, que entra no ar nesta quarta 21), às 19h, no canal de YouTube do teatro. A apresentação acontece dentro da programação do Mês Internacional da Dança, em que estão sendo exibidas novas obras de dança da Bahia, criadas especificamente para fruição audiovisual em meio às práticas de distanciamento social, com apoio de editais direcionados pela Lei Aldir Blanc.

Tsunami surgiu da vontade coletiva dos integrantes do BJS de seguir criando durante esses tempos de crise. Dai, surge um espetáculo que nasce de imagens trazidas de subconscientes coletivos e que se materializam em forma de dança, música e arte visual, o diálogo de três linguagens tratando do tema da água. A água com sua capacidade de adaptação, com sua natureza mutável e transformadora. Tsunami é desejo de colocar para fora, de expressar o sentir profundo e de nos conectar com o potencial de transformação que essa força da natureza carrega dentro de si, como conceitua a companhia.

O TCA de Braços Abertos exibe mais dois espetáculos de dança em abril: Carybé em 3 Linhas, do Ateliê de Coreógrafos Baianos, no ar até 14 de maio, e Estio_rito em Lapso, de Nii Colaboratório, que estreia em 28 de abril.

O espetáculo Tsunami foi realizado com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço - Tsunami, com o Balé Jovem de Salvador | quarta (21), às 21h 19h | canal do Teatro Castro Alves no YouTube