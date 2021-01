TCA realiza minicursos de iniciação à música sinfônica 

Os cursos de iniciação ao universo da música sinfônica do Teatro Castro Alves (TCA), que foram transferidos para o ambiente digital em 2020, estão de volta em versão pocket. Depois de três edições com 735 pessoas de várias cidades da Bahia e do Brasil, o espaço realiza minicursos sobre a linguagem musical da orquestra sinfônica e os grandes compositores da música clássica.

As aulas abertas ao público acontecem nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, pela plataforma Zoom Meeting. Três turmas com carga horária total de quatro horas e meia serão oferecidas nestas datas: “Música barroca: compositoras e compositores”, com Karina Seixas, das 10h às 11h30; “Falando de flauta doce”, com Uibitu Smetak, também das 10h às 11h30; e “A linguagem musical da orquestra sinfônica”, com Alexandre Loureiro, das 16h às 17h30.

Os três professores são músicos vinculados à Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). Os links para participar dos minicursos estão disponíveis no site do TCA (www.tca.ba.gov.br).



MÚSICA BARROCA: COMPOSITORAS E COMPOSITORES

Com Karina Seixas

Aulas: 6, 7 e 8 de janeiro, das 10h às 11h30

O minicurso tem como objetivo trazer ao público leigo o universo da música do período barroco, situado entre 1600 e 1750. Partindo do enfoque histórico, o(a) aluno(a) irá conhecer os instrumentos, a formação da orquestra, o surgimento dos gêneros musicais (sonata, concerto, ópera, dentre outros), bem como o panorama de compositores deste período. Karina Martins Seixas, professora de orquestra, é formada em Licenciatura em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Arteterapia (IJBA), e integra a OSBA desde 2000.



FALANDO DE FLAUTA DOCE

Com Uibitu Smetak

Aulas: 6, 7 e 8 de janeiro, das 10h às 11h30

Serão apresentadas peças para flauta doce de três períodos distintos (uma peça em cada encontro): Idade Média, Renascença e Barroco. Depois das audições, um diálogo sobre o universo da flauta doce objetiva esclarecer dúvidas e curiosidades sobre o instrumento: sua história, tipos de flauta, materiais, digitação germânica e barroca, repertório etc. Quem desejar participar tocando também será bem-vindo e poderá, assim, tirar dúvidas de técnica. Os encontros são independentes, o ouvinte pode participar de todos ou apenas de um ou dois deles. Uibitu Smetak é violinista da OSBA.



A LINGUAGEM MUSICAL DA ORQUESTRA SINFÔNICA

Com Alexandre Loureiro

Aulas: 6, 7 e 8 de janeiro, das 16h às 17h30

Com objetivo de introduzir o público leigo ao universo da música de concerto, o minicurso foca na apreciação de obras criadas para orquestra sinfônica e para as pequenas formações feitas com seus instrumentos (cameratas). São abordadas as características dos instrumentos de uma orquestra, a organização dos naipes, o papel do maestro e o repertório sinfônico. O professor e violinista Alexandre Loureiro, bacharel em Música, possui larga vivência em música orquestral, tendo atuado durante muitos anos na OSBA.