TCE aponta irregularidades no fornecimento de água na zona rural da Bahia

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) concluiu uma auditoria para avaliação das ações relacionadas às metas de abastecer localidades rurais com água de qualidade, executadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb). A auditoria constatou a ausência de estudos e de diagnóstico estadual fundamentando as metas vinculadas à atuação da Cerb, além de inexistirem critérios objetivos que definam quais comunidades devem ser prioritariamente atendidas.

O Tribunal destacou que a Bahia ainda não possui um Plano Estadual de Saneamento Básico, apesar da obrigatoriedade de sua elaboração existir desde a Constituição Estadual de 1989.

Quanto à implantação dos sistemas de abastecimento de água, verificou-se a ausência de projeto básico para os sistemas; inexistência de controle sobre quais as ligações domiciliares foram efetivamente realizadas; existência de municípios que constavam no lote licitado, mas não receberam os sistemas; existência de sistemas implantados em municípios que não constavam no lote licitado; e o fornecimento de água sem tratamento adequado e de forma intermitente.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS/2021), cerca de 2,8 milhões de baianos (habitantes da zona rural) ainda não possuem atendimento de água, situação positiva em relação às regiões Norte e Nordeste, porém negativa em relação às outras regiões do país. É importante destacar que água potável e saneamento integram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com metas de universalização previstas para 2030.

Em 2022, o governo estadual definiu como uma de suas prioridades a ampliação do acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido. A Cerb executou R$ 633,2 milhões no âmbito do Programa “Recursos Hídricos”, com pouco mais da metade deste valor associado à implantação de sistemas de abastecimento de água.

Diante das irregularidades constatadas, o TCE concluiu que as atividades desempenhadas não cumpriram com o objetivo proposto de garantir o acesso à água, com qualidade e em quantidades adequadas, não contribuindo para a eficácia do Programa Recursos Hídricos. “É necessário que o poder público elabore os instrumentos de planejamento e aprimore a execução de suas ações, de modo a garantir o alcance das metas estabelecidas”, ressaltou o coordenador responsável pelo trabalho, Bruno Ventim.

Foram propostos encaminhamentos relacionados à elaboração de estudos e diagnósticos, à definição de critérios objetivos que orientem a priorização das localidades a serem beneficiadas, à garantia de que os sistemas de abastecimento disponham dos materiais necessários ao processo de desinfecção da água, entre outros. Além disso, foi sugerido o encaminhamento das informações às Comissões de Política Rural e de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa para terem conhecimento da situação e adotarem as providências que julgarem cabíveis.