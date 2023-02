TCE já utiliza drones para inspecionar obras públicas em auditorias

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) já está utilizando drones e trenas laser nas suas inspeções em obras públicas durante a realização de auditorias, como forma de dar mais eficiência e rapidez aos trabalhos dos seus técnicos. O uso das novas tecnologias foi inaugurado pela 1ª Coordenadoria de Controle Externo e ficou comprovado, pelos auditores, que houve um ganho de produtividade e eficiência.

O drone (veículo aéreo não tripulado) e as trenas laser (instrumento digital utilizado para aferir distâncias, largura, altura, área e volume) facilitam as coletas de evidências pelos auditores, com fotos e vídeos de alta resolução. As novas trenas, além de medirem distâncias de até 100 metros com alta precisão, também possibilitam a medição de ângulos, permitindo a conferência precisa das inclinações das rampas de acesso para efeito da avaliação da acessibilidade em edificações e outros espaços públicos, enquanto o drone garante uma visão completa da área inspecionada enquanto faz as fotografias e vídeos.

Os auditores Sandra Bokor Ferreira Carneiro, Dalva Andrade Erdens e Ricardo Dantas de Almeida, da Gerência 1C, constataram a melhoria da produtividade proporcionada por esses novos equipamentos. “As visitas in loco estão sendo mais rápidas e mais produtivas, dando aos técnicos mais tempo para a análise das informações coletadas”, atestou o gerente de Auditoria do TCE/BA, Heinz Ruther.