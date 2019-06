'Te Deum' abre celebrações do 2 de julho na Catedral Basílica

Tradição centenária que vem desde o século XIX, o Te Deum abriu neste domingo (30) as celebrações do 2 de Julho na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus. Hino da Liturgia das Horas, rezado nos domingos e dias solenes em ação de graças, o Te Deum é realizado desde a expulsão das tropas de Salvador, episódio que ficou conhecido como Independência da Bahia, no dia 2 de julho de 1823.

Composto por Santo Ambrósio e Santo Agostinho, no ano de 387, em Milão, o Te Deum abre a programação dos festejos, que terão por ápice o desfile da próxima terça-feira (2), mas só serão encerrados na sexta-feira (5), com o retorno dos carros emblemáticos do Campo Grande à Lapinha, fazendo o caminho inverso ao cortejo.

A cerimônia, celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, reuniu dezenas de fiéis na catedral, que foi reaberta em setembro do ano passado após passar por reforma. O Te Deum foi cantado por um coral comandado pelo maestro Francisco Rufino. "A Ti, Deus, louvamos, a Ti, Deus, cantamos", diz o trecho que inicia a cerimônia. Durante a celebração, os fies ficam sentados ou ajoelhados, e poucos cantam.

"É uma forma de mostrar que alguma coisa que conseguimos foi pela graça de Deus. Essa tradição é praticamente desde o início (das celebrações do 2 de Julho). Havia consciência de que foi uma graça especial. É verdade, houve mortes, mas não no número que poderia ter havido, especialmente se a esquadra portuguesa tivesse permanecido aqui", diz Dom Murilo.

Além disso, o Te Deum é também uma oportunidade de agradecer pela liberdade conquistada, mas também de lutar por dias melhores. "Nossos antepassados deram a vida pela liberdade, mas há muita liberdade a ser alcançada. Que todos tenham casa, alimentação, segurança, educação. A independência não está ainda consolidada, temos que continuar trabalhando para que ela atinja todas pessoas", afirma.

Dom Murilo conta, ainda, que só compreendeu o significado e a importância do 2 de Julho após chegar a Salvador. "Os livros de história tratam dessa data como apêndice, nota de rodapé, sem importância. Mas eu penso que em grande parte talvez é que nós não tenhamos sabido apresentar ao Brasil a força dessa data, o seu significado. Que valorizemos mais", destaca.

Durante a celebração, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), guardião do Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha, homenageou a professora Hildegardes Vianna, (1919- 2005), autora de dezenas de artigos sobre os festejos do 2 de Julho. A escritora Luiza Vianna, sobrinha de Hildegardes, foi quem recebeu a homenagem em nome da tia.

O presidente do IGHB, Eduardo de Castro, destacou o caráter histórico da festa e a necessidade de manter viva a memória do 2 de Julho. "É um momento de fazer referência a todos que deram a vida pela independência", disse.

Sobrevivência

O presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro, ressaltou que este ano é especial para a celebração, que retorna à Catedral Basílica após passar pelas paróquias da Lapinha e de São Domingos.

"É uma missa festiva em homenagem aos heróis da independência. Uma tradição que a gente está lutando para manter, inclusive. Esse ano é especial, porque ela retornar à catedral, que ficou durante anos em reforma", conta.

Guerreiro mostrou preocupação quanto à possibilidade de perda de tradição do Te Deum. Diante disso, ele conta que a FGM, que organiza o 2 de Julho, tem reunido esforços para atrair o público para a celebração. "Tem se perdido. No ano passado fizemos no dia de 2 de julho, agora retomamos para cá. Estamos fazendo algumas experimentações de horário. Esse ano por exemplo passamos para domingo, para tentar retomar esse público", ressalta.

O técnico de informática Aristófanes Fernandes, 72 anos, chegou cedo à basílica. Ele conta que costuma participar do Te Deum e acredita que a data deve ser lembrada sempre. "Aliás, todo momento de conquista da vida deve ser celebrado. O 2 de Julho é uma marca para o povo da Bahia", afirma.

A administradora Zenaide Guedes, 60, também chegou cedo à igreja para acompanhar o Te Deum. Antes, ela também assistiu à missa em homenagem a São Pedro e São Paulo. Foi o primeiro Te Deum dela. "Eu sou uma admiradora dos nossos heróis e das nossas heroínas. É fundamental mantermos viva a lembrança da luta delas pela nossa liberdade", afirmou.

A celebração contou, ainda, que turistas. Foi o caso do casal catarinense Fábio Pena (administrador), 37, e Érica Lima (contadora), 31, que visitam Salvador pela primeira vez. Eles não conheciam a tradição do Te Deum.

"Conhecemos pouco sobre a história do 2 de Julho. Vimos aqui que é algo importante para a Bahia e para o Brasil, conseguimos perceber pelos dias que estamos aqui", diz Érica. "A celebração é bem bonita e a igreja tem uma arquitetura fantástica", complementou Fábio.