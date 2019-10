Teago Oliveira apresenta show de seu álbum solo nesta quinta (3)

A apresentação que acontece hoje na Sala do Coro marca o início de uma nova fase na carreira do cantor e compositor Teago Oliveira. Conhecido pelo público, principalmente o baiano, por dar voz à banda Maglore nos últimos dez anos, o artista faz o show de lançamento do seu primeiro álbum solo, batizado de Boa Sorte, que foi lançado em todas as plataformas de streaming no último dia 17.

O novo projeto, segundo o cantor, apresenta ainda mais sua personalidade como artista, já que ele participou de todo o processo de construção do CD, dos arranjos e composições, até as gravações e finalização das canções.

“Eu queria um álbum mais com a minha cara. Querendo ou não, durante o processo de construção, muitas coisas mudam. Muitas vezes as músicas não saem como a gente imagina porque é um processo compartilhado”, contou Teago .

Boa Sorte tem onze faixas inéditas, que contam com a participação de duas figuras importantes para o artista. A letra de Bora foi uma parceria de Teago com Luiz Gabriel Lopes, enquanto o seu grande amigo Marceleza de Castilhos se juntou para escrever Últimas Notícias e presenteou o cantor com Azul Amarelo.

Apesar dos anos de estrada, Teago confessa um certo nervosismo por apresentar para o público algo novo na sua carreira: “Eu nunca fiz um show solo. Estou com uma expectativa boa, de que uma energia massa será trocada”, contou o artista, que acredita em uma atmosfera mais contemplativa no show, pelas “músicas serem mais calmas” . Além dos lançamentos, o show traz outras canções de sua autoria, que foram regravadas por artistas como Gal Costa, Erasmo Carlos e Pitty.

Falar de Teago Oliveira sem citar a Maglore é algo impossível. “Eu acho que falo mais da banda do que do meu próprio disco”, brincou, ao comentar das influências para a construção do novo trabalho.

Algumas canções falam muito de quem ele é além da música. Se com a Maglore Avenida Sete homenageia Salvador, em Boa Sorte a composição Longe da Bahia fala do sentimento de, apesar da grande conexão com sua terra natal, viver afastado. Isso fica bem explícito, por exemplo, ao se referie à sua mãe como ‘mainha’.

Por outro lado, o cantor lembra que a melodia do disco traz elementos mais antigos, como o uso do mellotron (um estilo de teclado da década de 60).

O projeto foi selecionado no edital Natura Musical 2018, que investiu ao longo da sua história em centenas de iniciativas culturais pelo país, desde 2005: “É muito importante a gente ter apoio de projetos como esse, que incentivam a cultura, a música, ainda mais agora, em um momento como esse”, afirmou. Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Campo Grande). Hoje, às 20h. Ingresso: R$ 40 | R$ 20. Venda: site do Ingresso Rápido e bilheteria do teatro.

