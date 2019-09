Teago Oliveira se prepara para lançar o primeiro álbum solo

O vocalista e guitarrista da banda baiana de rock Maglore, Teago Oliveira, 33 anos, é o nosso convidado da semana. Em ótima fase musical, o músico lança na próxima terça-feira o álbum Boa Sorte, seu primeiro trabalho solo. O disco, que traz onze faixas autorais e inéditas, sai pela gravadora Deck, e foi selecionado pelo programa Natura Musical. Quem tiver curioso para ouvir pode conferir o registro em todas as plataformas digitais. Confere as dicas dos programas preferidos de Teago no domingão, quando ele está em Salvador.



Top 4

Para relaxar - Quando eu saio, gosto de ir à praia, sempre no Porto da Barra ou Buracão (foto), que estão sempre cheios.

Para beber - A partir de umas 18h gosto de ir com os amigos à Tropos, no Rio Vermelho, para tomar uma cerveja.

Para ver - Ando meio sem tempo para ver filmes, mas assisti recentemente Bacurau, que achei muito bom. Também indico a série Years and Years, do canal HBO, que para mim é a série do ano.

Para comer - Quando vou comer fora, gosto do Boteco do França, onde sempre peço arroz de polvo, que é “sensacional”. Para mim, este é um “clássico do turismo”.