Teatro Castro Alves recebe espetáculo de dança com tema Disney

No ano em que o ratinho mais famoso do mundo completa 90 anos, o grupo de dança baiano Studio A homenageia o universo mágico Disney com um espetáculo cheio de música, dança e referências ao mundo encantado. Feel The Magic – Disney será apresentado nesta quinta (20) e sexta-feira (21), às 20h, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

Ao contrário de muitos espetáculos pelo mundo, a história, desta vez, não gira em torno dos filmes, e sim dos parques da Disney. No enredo, o Mickey resolve testar novas poções para tornar o mundo Disney ainda mais mágico e encantador. Em uma dessas misturas, algo dá errado e todos os personagens ficam às avessas.

(Fotos de Divulgação) Andreza Bastos e André Amorim

Com novidades na cenografia, figurino e uma projeção mapeada do famoso Castelo da Cinderela, a apresentação do grupo dirigido pelos professores de dança André Amorim e Andreza Bastos é opção para todas as idades.

Serviço

O quê: Espetáculo de dança Feel The Magic – Disney

Quando: Quinta (20) e sexta (21), às 20h

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Ingresso: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)

Vendas: SAC, ingresso rápido e bilheteria do teatro.