Teatro de bonecos dá destaque à cultura baiana no Teatro Vila Velha

Tendo como pano de fundo a cidade romeira de Bom Jesus da Lapa, o grupo de Teatro de Bonecos Vira Toco apresenta o espetáculo virtual Barcarola Encantada, nesta sexta-feira (2), às 17h. A exibição gratuita acontece no Novo Vila Virtual, palco on-line do Teatro Vila Velha (youtube.com.br/teatrovilavelha). Por meio da arte de contar história com bonecos, a peça busca valorizar o território local e fortalecer a cultura baiana, em especial as regiões do Velho Chico e da Chapada Diamantina.

Em Barcarola Encantada, a personagem Sá Binidita conhece Tõe, um garoto do sertão que, assim como muitos irmãos seus, foge do drama da seca em busca de melhores condições. A viagem encantada, realizada nas águas do Rio São Francisco, também traz consigo histórias de mitos e lendas. É neste lugar especial, às margens do Velho Chico, que a história da Barcarola Encantada vai se passar.

O projeto Barcarola Encantada tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

O quê: Espetáculo Barcarola Encantada

Quando: Sexta-feira (2), às 17h

Transmissão: YouTube do Teatro Vila Velha (www.youtube.com/teatrovilavelha)

Gratuito