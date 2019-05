Teatro e audiovisual se misturam no espetáculo Escorpião

O grupo Ateliê Voador estreia hoje o espetáculo Escorpião, que une teatro e audiovisual. Depois de cada apresentação, o público receberá um QR Code, para conhecer outros detalhes da história num site que contém um filme pós-peça.

“Escorpião é uma experiência visual com formato cinematográfico dentro da linguagem do teatro”, explica o diretor Marcus Lobo.



A trama acompanha Boris (Duda Woyda) e Edu (Gleison Richelle). Boris é um ex-presidiário que manteve relações sexuais e financeiras com homens e travestis e namorou Vera, irmã de Edu, que socorre o cunhado após a morte de uma jovem. O texto é de Felipe Grego.Teatro Vila Velha (Campo Grande).

Serviço

O quê:

Quando: Estreia nesta quinta-feira (30), às 19h. Quinta a sábado, 20h, e domingo, 19h.

Onde: Teatro Vila Velha

Ingresso: R$ 20| R$ 10. Vendas: bilheteria e Sympla.