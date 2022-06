Teatro e diversidade musical marcam programação do Pelô 

A semana no Pelourinho será de muitas atrações culturais, trazendo espetáculo teatral e shows de diversos ritmos musicais. Nesta segunda (13) e terça-feira (14), às 17h, o Largo Tereza Batista é palco do espetáculo teatral Rominho e Marieta. A peça é uma adaptação nordestina do clássico de Shakespeare Romeu e Julieta, trazendo uma linguagem popular, inspirada na história coronelista de Lagarto (SE). Ritmos característicos dos festejos juninos e quadrilha fazem parte da encenação. A entrada é gratuita.

Quarta-feira (15), o melhor jeito de aproveitar a véspera de feriado é com DJ Xirita, que lança o seu primeiro single solo, mEGa-seNaaAA. O artista já trabalhou com nomes como Guga Meyra, DH8 e atualmente com Nêssa. Na faixa, Xirita passeia entre a bregadeira e pagotrap. O show acontece no Largo Tereza Batista, com entrada gratuita, e terá início às 20h30. Participações de Nêssa, Tainã Troccoli, Lemoss e Purolov.

Na quinta-feira (16), a noite traz o show Pelô Sustentável, que celebra o mês do meio ambiente com apresentação da Banda Roma Negra, que tem o afro music e o pop na sua vertente musical. O show conta com a participação especial do cantor, empresário e comunicólogo Raimundo Lima, mais conhecido como Rallie. O evento acontece no Largo Pedro Archanjo, às 20h, e tem ingressos vendidos a R$ 20 e R$ 10. Enquanto isso, no Largo Tereza Batista, 20h, os amantes do arrocha vão curtir no compasso da sofrência com Emely Rodrigues. Entrada franca.

A programação tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

Protocolos – Ocupação de acordo com os limites de cada largo. Para acessar aos shows, é preciso comprovar a regularidade da vacinação contra a Covid-19, mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da vacinação ou do Certificado COVID, de preferência impresso, obtido através do aplicativo “ConectSUS”, do Ministério da Saúde, ou dos links https://conectesus.saude.gov.br e https://cvd.saude.salvador.ba.gov.br (para residentes/vacinados no município de Salvador), e o documento de identificação com foto.

Serviço

Rominho e Marieta

Quando: 13 e 14/06 (segunda e terça-feira) - 17h | Onde: Largo Tereza Batista | Ingresso: Gratuito

DJ Xirita

Quando: 15 de junho (quarta-feira) – 20h30 | Onde: Largo Tereza Batista | Ingresso: Gratuito

Banda Roma Negra “Pelô Sustentável” – part. Rallie

Quando: 16 de junho (quinta-feira) – 20h | Onde: Largo Pedro Archanjo | Ingresso: R$ 20 e R$ 10

Emely Rodrigues

Quando: 16 de junho (quinta-feira) – 20h | Onde: Largo Tereza Batista | Ingresso: Gratuito