Teatro Gamboa abre inscrições para oficinas artísticas no primeiro trimestre

Abrindo a programação do Teatro Gamboa, no dia 9, entre 10h30 e 12h, acontece a oficina Canto e Dança para Jovens Adultos, promovida pelo coletivo LibérArte. Não é necessário qualquer experiência prévia nessas áreas para participar das atividades. Também neste dia, mas pela tarde, entre 15h e 16h30, o coletivo realiza a oficina de canto e dança voltada para pessoas inter*, não binárias, trans* e agênero. As oficinas são gratuitas. Veja como se inscrever. As aulas voltam a acontecer ainda nos dias 16, 23 e 30 de janeiro e 06 de fevereiro.

Na terça-feira (10), a premiada atriz, diretora, professora e terapeuta junguaina Andrea Elia inicia uma oficina de teatro dividida em três públicos: entre 16h e 17h30 será para crianças de seis a dez anos; das 17h30 às 19h a turma juvenil, entre 11 e 15 anos; e 19h às 20h30 a turma adulta. “Um Palco Todo Seu” dá nome ao projeto que segue até abril, voltado para o teatro terapêutico para que os participantes possam expressar criativamente no palco. Os encontros acontecem de janeiro a março, com um espetáculo cênico que vai concluir o trabalho. Inscrições via telefone no 71 98270 6986, ou através do e-mail cursoato@gmail.com.

Nos dias 28 e 29 de janeiro e 05 de fevereiro, acontece a oficina Roda de Vozes, que tem a proposta de conhecer a própria capacidade vocal através de gritos e silêncios, ritmos e melodias, cores e texturas. As oficinas serão ministradas pela cantora e compositora argentina Cecília Manuela Cora, que desde a infância naturalizou o jazz dentro de casa, junto à Bossa Nova e diversos gêneros brasileiros, bem como o folclore argentino e latino-americano. Atualmente, seu foco está na integração de elementos da música da Argentina e Brasil. No dia 5, pela tarde, haverá um show que apresentará o resultado das aulas. Inscrições via whatsapp, no número +543541599008, ou no Instagram @cecicorawilson.