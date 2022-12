Teatro Gamboa divulga novos espetáculos e agenda para dezembro

O Teatro Gamboa estreou nesta quinta-feira (1º) o espetáculo “Auto de Cangaço e Amor em Angicos”, que conta a história de Lampião e Maria Bonita em seus últimos momentos de vida em uma fazenda em Angicos (Sergipe), em 1938. O projeto tem a direção do ator Gilberto Reys e parte do texto “Auto de Angicos”, do dramaturgo Marcos Barbosa. Gilberto está também em cena no papel de Lampião, e a atriz Jamile Dionísia Ferreira interpreta Maria Bonita.

A apresentação acontece em modelo presencial, com ingressos a R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada), à venda na bilheteria do Gamboa a partir das 16h do dia da apresentação ou antecipadamente via pix, através do whatsapp 71 98631-3925. A temporada conta com sessões presenciais ainda nos dias 08, 10, e 17, sempre às 19 horas. No dia 15 haverá uma apresentação híbrida, com transmissão on-line no site.

Sábado (3), às 11h, na modalidade presencial, o Gamboa estreia o infantil “Saudades, João”, que homenageia a cultura junina e do sertão através da história de um menino que é transportado para um mundo onde um mago tirano controla tudo e proíbe manifestações relacionadas à festa de São João. Ingressos a R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada), à venda na bilheteria do Gamboa ou antecipadamente via pix, através do whatsapp 71 98631-3925. A apresentação volta acontecer nos dias 10, 11, 17 e 18, e se divide nos formatos presencial e híbrido.

Às 19h do sábado Eddy Veríssimo retorna ao palco do Gamboa com o espetáculo Sobejo, um solo de Luiz Buranga que narra a história de Georgina Serrat, mulher que vê sua saúde mental, felicidade e sonhos destruídos pela violência doméstica. Dessa vez a apresentação acontece na modalidade híbrida, com a presença do público no teatro (ingressos a R$30 e R$15, à venda na bilheteria ou via Pix) e com transmissão on-line na plataforma do Gamboa (ingressos a R$20 e R$10, à venda no site ou via Pix).

Domingo (4), às 16h, o coletivo Performáticos Quilombo provoca uma reflexão sobre o racismo na performance poética Magia Negra, que tem direção e performances de Antônio Soares e Nego Zum Bahia na percussão e dança, em uma apresentação presencial (ingressos a R$30 e R$15, à venda na bilheteria ou via Pix) e com transmissão on-line na plataforma do Gamboa (ingressos a R$20 e R$10, à venda no site ou via Pix).

SERVIÇO

Auto de Amor e Cangaço em Angicos

Data: 01/12/2022

Horário: 19h

Ingressos: R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira) - à venda na bilheteria do teatro a partir das 16h do dia do espetáculo, ou via pix, através do whatsapp 71 98631-3925.

Classificação: 14 anos

Saudades, João

Data: 03/12/2022

Horário: 11h

Ingressos: R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira) - à venda na bilheteria do teatro no dia do espetáculo ou via pix, através do whatsapp 71 98631-3925.

Sobejo

Data: 03/12/2022

Horário: 19h

Ingressos: presencial - R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira) | on-line R$10 (meia-entrada) e R$20 (inteira) - à venda na bilheteria do teatro a partir das 16h do dia do espetáculo, ou via pix, através do whatsapp 71 98631-3925. O público que optar por assistir os espetáculos pela internet, poderá comprar no https://www.teatrogamboaonline.com.br ou pix.

Magia Negra

Data: 04/12/2022

Horário: 16h

Ingressos: presencial - R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira) | on-line R$10 (meia-entrada) e R$20 (inteira) - à venda na bilheteria do teatro no dia do espetáculo, ou via pix, através do whatsapp 71 98631-3925. O público que optar por assistir os espetáculos pela internet, poderá comprar no https://www.teatrogamboaonline.com.br ou pix.