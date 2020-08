Teatro Gamboa inicia programação online

Com mais de 46 anos de atuação no centro da cidade, o Teatro Gamboa inaugura nesta terça (4) um jeito novo de produção artística: através da plataforma digital Teatro Gamboa Online, vai oferecer espetáculos teatrais, oficinas, bate-papos e shows. O primeiro trabalho é o espetáculo Achados e Perdidos, divertido monologo do ator João Lima, que será apresentado às 17h, com ingressos promocionais de R$ 5 | R$ 2,5.



O público poderá acompanhar ao vivo, sempre de quarta a domingo, através da aquisição antecipada online de ingressos (R$ 20 | R$ 10), no site www.teatrogamboaonline.com.br. As atrações serão filmadas em tempo real e disponibilizadas até 22 horas depois para os colaboradores da plataforma.

Segundo a equipe do Gamboa, a ideia é poder dar continuidade à programação artística, abrindo a programação para que o público de outras localidades e criando uma possibilidade de renda para os artistas.Serão adotadas cuidados durante as filmagens, que vão priorizar equipes com no máximo quatro pessoas por espetáculo.

“Não há nenhum teatro no Brasil que esteja ofertando uma plataforma própria que permita uma transmissão ao vivo de espetáculos no palco do próprio teatro. Com isso o artista pode utilizar todos os recursos técnicos do Gamboa, além de facilitar ao público a compra do ingresso diretamente no site do teatro” resume Maurício Assunção, da Associação Grupo Estado Dramático, que administra o Gamboa. Gamboa Online.

Estreia nesta terça (4), às 17h.Ingressos: R$ 5 |R$ 2,50 (hoje) e R$ 20 | R$ 10 (demais dias), no site www.teatrogamboaonline.com.br.





PROGRAMAÇÃO

Terça (4) - Achados e Perdidos (17h), com João Lima. Ingresso: R$ 5 |R$ 2,5

Quartas (05, 12, 19 e 26, 13h) Oficina Yogamboa - Juli de Matos

Quartas ( 05, 19 e 16, 17h Oficina de Fotografia – Alessandra Nohvais

Quarta, 15h Recital Tenere, com Carlos Eduardo Santos

Quinta (6) e sexta (7), 19h Pocket Show - Jann Souza

Sábado (8), 19h e Domingo (9), 17h Espetáculo R$ 1,99/ Ricardo Castro