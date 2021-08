Teatro Gamboa retoma programação inédita com oficinas e shows online

O Teatro Gamboa retorna com programação online inédita a partir desta quarta-feira (04), com transmissão de espetáculos e oficinas através do canal do espaço no Youtube e venda de ingressos no site do espaço.

Para marcar a retomada da agenda, o palco virtual do Teatro Gamboa vai sediar, a partir desta quarta (4), a oficina História da Música: o Brasil de 1500 ao Terceiro Milênio, com oito aulas teóricas e práticas sobre a história da trilha sonora nacional. O projeto é de autoria de Paulo Emílio Barros, músico instrumentista, regente, educador musical e Mestre em Educação Musical pela (UFBA).

As aulas terão, cada, 50 minutos de duração e acontecerão sempre às quartas-feiras, às 17h. Os ingressos para todas as oito aulas da oficina custam R$ 160, e o conteúdo ficará disponível por 30 dias após o término da última aula.

Antes disso, às 15h, a instrutora Juli de Matos ministra a oficina YoGamboa,que propõe a consciência corporal e respiratória através das práticas de yoga. Juli conduz essas práticas que incluem concentração, respiração, posturas físicas e relaxamento.

Na quinta (5) e sexta-feira (6), às 19h, o duo de violões DuoSense, formado pelos músicos Sérgio Bahia e Júlio Gomes, apresenta o show instrumental Alvorada, com composições próprias e interpretações de clássicos da música brasileira, como Água de Beber (Tom Jobim), Estrada do Sol (Dolores Duran) e Assum Preto (Luiz Gonzaga). A dupla se apresenta junto com o baterista argentino radicado em Salvador, Andrés Cisilino.

Sábado (7), às 19h, Recôncavo e capital se encontram no show Elinas & Riane, que apresenta o trabalho da baixista, multiartista e compositora cachoeirana Riane Mascarenhas e do também músico, multi instrumentista e compositor soteropolitano Elinas. No repertório, os dois apresentam composições originais entre versões especiais de artistas que são referências sonoras para ambos, como Milton Nascimento, Luedji Luna, Gilberto Gil e Edson Gomes.

Finalizando a semana, no domingo (8), às 17h, o cantor baiano Mateus Cedro estreia o show Chegou a Hora, acompanhado do músico Marcos Bezerra. No repertório, o artista presta uma homenagem aos grandes autores e músicos brasileiros e à Música Popular Brasileira. O espetáculo traz 15 canções, entre elas composições de Gonzaguinha, Fernando Brant, Milton Nascimento, Djavan, Alceu Valença, Capinan, entre outros grandes artistas da MPB.