Teatro Gamboa retoma programação presencial neste final de semana

Respeitando os protocolos sanitários e com a exigência do comprovante de vacinação, o Teatro Gamboa reabre as portas para o público neste final de semana. O espaço vai adotar o formato híbrido, com apresentações on-line e presencial, sempre ao vivo, com capacidade reduzida para 20 pessoas. As apresentações presenciais ocorrerão em conformidade com as orientações das autoridades de Saúde, avaliando a situação epidemiológica.

O primeiro espetáculo presencial no Gamboa é o monólogo O Subnormal - Uma História de Baixa Visão, com o ator Cleber Tollini, nesta sexta (28) e sábado (29), às 19h. Em cena, Tollini conta a sua história: aos 24 anos ele teve seu nervo ótico afetado após uma neurocirurgia, ficando com 20% de visão ou Visão Subnormal, também conhecida por Baixa Visão. O espetáculo traz também material documental original de outras pessoas em condição similar. A peça estreou em 2018 em São Paulo, e já passou por cidades como Rio de Janeiro e Nova York. A obra se utiliza de uma dramaturgia não linear, com cenas curtas que vão e voltam no tempo. No domingo (30), às 17h, o ator volta ao palco do Gamboa, desta vez para apresentar o espetáculo no formato on-line, com transmissão no canal do teatro no Youtube. Para o formato presencial, os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada), à venda na bilheteria do Gamboa ou via Pix (contato no WhatsApp do Teatro: 71 98631-3925). Já para quem for assistir on-line, os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), com venda através do https://teatrogamboaonline.com.br.

Semana da Visibilidade Trans promove eventos on-line gratuitos no Gamboa

A programação da semana no Gamboa começa nesta terça-feira (25), com a Semana da Visibilidade Trans, promovida pelo Coletivo de Transs pra Frente entre os dias 25 e 27, das 18h às 20h. O evento, transmitido pelo canal do Gamboa no YouTube, vai contar com mesas de discussões e apresentações artísticas em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. Abrindo a semana, no dia 25 o tema em discussão será o uso da linguagem neutra e a não binariedade. No dia 26 serão discutidos os desafios da identificação de pessoas trans para fins de uso da política de cotas nas universidades. Encerrando as conversas, no dia 27 o assunto será pessoas trans nos terreiros de candomblé. A retirada dos convites para ter acesso à transmissão é através do https://teatrogamboaonline.com.br.