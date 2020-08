Teatro Gamboa segue com programação variada online

Um dos espaços mais atuantes da cena de Salvador, o Teatro Gamboa segue com programação online durante a pandemia, na plataforma www.teatrogamboaonline.com.br. Hoje (27) e sexta (28), quem se apresenta ao vivo é o Grupo Apuama, que homenageia Sérgio Sampaio (1947-1994), natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), que ganhou fama nacional com o lançamento da marcha rancho Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, em 1972.

Com participação em vídeo de Zeca Baleiro, Edy Star e Renato Piau, o grupo promete revisar o repertório do artista capixaba ao seu modo, misturando um pouco de rock, música nordestina, flamenco, reggae, funk, entre outras possibilidades de reinterpretação.

A programação do Teatro Gamboa acontece sempre de quarta a domingo, em diversos horários, com aulas e oficinas, espetáculos infantojuvenis e apresentações adultas de teatro, shows e performances. Ao final de cada exibição um bate-papo ao vivo com o artista. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 10.

Esta semana, além do Grupo Apuama, o espaço apresenta show da cantora e compositora Sandra Simões, no domingo (30), às 17h; e o projeto Borbulhando, no sábado (29) e domingo (30), às 11h.



Grupo Apuama: Hoje (27) e sexta (28), às 19h. Ingressos: R$ 20 | R$ 10. Venda no www.teatrogamboaonline.com.br