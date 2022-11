Teatro Gamboa terá música, arte cênica e bate-papo; veja programação

A versatilidade e diversidade de opções marcam a agenda do Teatro Gamboa nesta semana, com programação que vai de quarta (23) a domingo (27), com opções gratuitas e com vendas de ingressos e apresentações presenciais e no ambiente on-line. Os ingressos custam R$15 meia-entrada e R$30 inteira e estão à venda na bilheteria do teatro sempre a partir das 16h do dia do espetáculo. O público que optar por assistir os espetáculos pela internet, pagará pelos ingressos R$10 meia-entrada e R$20 inteira, à venda no site.

A ocupação Gamboa Abissal é a primeira atração da semana no espaço cultural, nesta quarta-feira (23), com a roda de conversa inspirada na hashtag lançada pelo selo Abissal, #TransFormaçãoDePúblico. O acesso é gratuito (são disponibilizadas 20 vagas), a partir das 19h, com retirada antecipada do convite no link - haverá também transmissão pela plataforma Gamboa Online.



Nesta semana, o projeto visa provocar a reflexão nos agentes culturais e no público sobre a importância de assistir novos artistas, produtos e projetos lançados no mercado e a sustentabilidade desse processo. Rafaele Libório, da agenda Roda Cultural, é a mediadora do bate-papo, que terá a participação do artista DiCerqueira, da produtora executiva Marcela Silva (que trabalha com Duqesa, Felipe Barros e Nessa) e de Gabriel Veiga Valente, nome à frente do projeto de registros espontâneos de eventos, “Hoje Eu Vou Voltar Cedo” - @hojevouvoltarcedo.

Na sexta-feira (25), a ocupação Gamboa Abissal promove a segunda edição do Abissal Convida, com o show de DiCerqueira, a partir das 19h, em formato híbrido, com a presença de público no teatro, com vagas limitadas, e transmissão pela plataforma on-line do Gamboa. O rapper, cantor, ator e compositor é membro integrante do Coletivo Afrobapho, formado por jovens LGBTQIAP+ negros e periféricos que utilizam as artes integradas como ferramenta de mobilização e sensibilização social. É o primeiro rapper a vencer o Prêmio de Música Educadora FM na categoria Melhor Intérprete Vocal e traz em sua essência o “global ghettotech”, estética sonora emergente onde se misturam gêneros "globais" como hip hop, com estilos "locais”.

Sábado (26), às 11h, também no formato híbrido, a cantora mirim Lilica Rocha apresenta o show O Sol Reflete, em que leva músicas do disco homônimo, mesclando com canções infantis e músicas conhecidas pelo grande público e com um número grande de visualizações nos vídeos postados por Lilica na internet, como Faraó e Lamento Sertanejo. Também no sábado, às 19h, só em formato presencial, o espetáculo Sobejo ganha nova apresentação no palco do Gamboa. Sobejo é um solo de Luiz Buranga com atuação da atriz Eddy Veríssimo, que narra a história de Georgina Serrat, mulher que vê sua saúde mental, felicidade e sonhos destruídos pela violência doméstica.

Domingo (27), às 11h, o coletivo de artistas independentes Performáticos Quilombo apresenta, no formato presencial, a comédia popular No Tabuleiro da Baiana Tem, com texto e direção de Antônio Soares e reunindo, em cena, o próprio Antônio, além de Alderman Ribeiro, Clóvis Oliveiras, Lázaro Machado, Nego Zum Bahia e Paulo Neri. O objetivo do coletivo é, através da arte, provocar uma reflexão sobre o racismo. Às 17h, Luan Sodré leva nova apresentação do show Violão Solo para o palco do Gamboa, em formato híbrido. No projeto intimista instrumental, o artista interpreta releituras de obras ligadas ao repertório musical afro-brasileiro, composto por obras de artistas como Mateus Aleluia, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Luiz Gonzaga, Tatau, além de muito samba de roda.

