Teatro infantil está em mostra online

O FENATIFS - Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, que chega à 13ª edição, está sendo transmitido pela internet neste ano, em razão da pandemia. A transmissão, que segue até sábado, acontece no canal www.youtube.com/CiaCucadeTeatro. Há montagens de 11 estados, incluindo, além da Bahia, Pernambuco, Rio e São Paulo. A programação está em https://www.ciacucadeteatro.com.br/

Além da exibição dos espetáculos, são realizadas oficinas, palestras, contação de histórias, workshops e mesa redonda. As peças são divididas em cinco mostras: Nacional; Interior do Nordeste; Jovens Talentos; Talentos Mirins e Bahia em Cena. Os grupos e artistas foram selecionados através de edital de abrangência nacional. As apresentações serão transmitidas às 11h, 16h e 19h. A mostra começou no final de semana passado e os vídeos continuam disponíveis.

Entre eles, está a peça Da Terra à Lua, da companhia paulista Sabre de Luz Teatro, que adapta o clássico de Júlio Verne. Há também uma oficina que ajuda as crianças a fazerem arte com objetos que têm em casa, mas não têm mais utilidade.

Onde assistir: www.youtube.com/CiaCucadeTeatro