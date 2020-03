Teatro Lambe-Lambe comemora 30 anos com festival internacional em Salvador

Uma arte baiana, que ultrapassou as fronteiras do Brasil, já completou 30 anos em 2019, mas só encerra o período comemorativo em março de 2020, mês do Teatro e do Circo. É durante todo esse mês que acontece em Salvador o 1º Festival Internacional do Teatro Lambe-Lambe, com uma programação composta por exposição e apresentações artísticas gratuitas em diversos locais da cidade.

Através desse estilo teatral, é possível o espectador ter a experiência de assistir sozinho a uma peça. O palco é uma caixa, similar às antigas câmeras fotográficas transportadas em jardins, praças e feiras, por fotógrafos ambulantes, o popular lambe-lambe. Daí o nome de batismo do teatro.

Os atores são bonecos comandados por um artista, o lambelambeiro, que fica posicionado numa extremidade da caixa e é, na prática, o dono de seu próprio teatro. Ele é responsável também pela direção, cenografia, iluminação, roteiro, criação, dentre outras atribuições.

“Tudo o que acontece no teatro normal, pode ocorrer no Lambe-Lambe, mas de forma miniaturizada. É teatro do mesmo jeito”, explica a pedagoga baiana Denise Di Santos. Junta com outra pedagoga, Ismine Lima, ela é considerada fundadora do estilo.

Já o espectador fica sozinho, na outra extremidade da caixa, assistindo à peça que dura, geralmente de um a três minutos. Por isso, toda apresentação é única. “O segredo da história é contado só para um. O espectador tem o prazer de ver o espetáculo só para si”, destaca Denise.

Ela lembra como foi o processo de criação do estilo: “Eu já era bonequeira e trabalhava com teatro de forma animada em escolas. Uma vez, fiz uma boneca de espuma que paria um bebê. A Ismine sugeriu que a boneca ficasse num local secreto. Então colocamos na caixa do lambe-lambe, que já estava começando a entrar em desuso. Aí deu no que deu”.

Graças a um de seus alunos, o estilo se difundiu no sul do Brasil e logo chegou a outros países, como Argentina e Chile. “Eu conheci essa arte há uns três anos, num vídeo do Festival de Teatro Lambe-Lambe de Valparaíso, no Chile. Fiquei impressionado com o tratamento que eles dão a um estilo baiano, que nem valorizamos tanto”, lembra o baiano Fernando Marinho, diretor artístico do Festival.

Desde então, mesmo sem ser lambelambeiro, Fernando resolveu abraçar o estilo e idealizou as comemorações do aniversário de 30 anos do estilo. Teve oficinas, lançamento de revista eletrônica e, enfim, a criação do Festival, que iniciou nesta quinta-feira (5) com uma exposição no Café Teatro Nilda Spencer, localizado na sede da Fundação Gregório de Matos (FGM).

A partir de hoje (6), os artistas vão realizar apresentações gratuitas em todas as sextas-feiras, sábados e domingos de março, em diversos locais da cidade. Confira a programação completa:

6 de março (sexta-feira) | 15h30 | Praça 2 de Julho (Campo Grande) e Praça Planalto Real (Plataforma);

7 de março (sábado) | 15h30 | Praça dos Dendezeiros (Periperi) e Largo da Mariquita (Rio Vermelho);

8 de março (domingo) | 15h30 | Dique do Tororó e Praça da Juventude (Cajazeiras)

13 de março (sexta-feira) | 15h30 | Praça da Inglaterra (Comércio) e Praça Largo da Ribeira;

14 de março (sábado) | 15h30 | Praça Ana Lúcia Magalhães (Pituba) e Praça Nelson Mandela (Liberdade);

15 de março (sábado) | 15h30 | Av. Magalhães Neto (Pituba) e Praça do Imbuí;

20 de março (sexta-feira) | 15h30 | Praça Conselheiro Almeida Couto (Nazaré) e Praça Dorival Caymmi (Itapuã);

21 de março (sábado) | 15h30 | Praça do Barbalho e Praça da Garibaldi;

22 de março (domingo) | 15h30 | Praça Marquês de Olinda (Garcia) e Praça de Santo Antônio;

27 de março (sexta-feira) | 15h30 | Quarteirão das Artes (Barroquinha);

28 de março (sábado) | 15h30 | Largo de Santana (Rio Vermelho) e Praça João Amaral (Amaralina);

29 de março (domingo) | 10h, no Parque da Cidade, e 15h30, no Farol da Barra.

