Teatro Mágico de volta a Salvador

Depois de uma parada de cinco anos, a banda Teatro Mágico está em turnê pelo Brasil e chega a Salvador com a trupe completa para lançar o álbum Luzente. O grupo comandado por Fernando Anitelli apresenta o espetáculo inédito domingo (12), às 19h, no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho.

A banda, que conquistou os fãs pela mistura entre música, poesia, malabarismos, números acrobáticos e muita interação, promete um reencontro especial com os baianos. Produzido por Daniel Santiago e Fernando Anitelli, Luzente é o sétimo álbum do Teatro Mágico e traz 11 faixas autorais inéditas, além das composições Laço, do pernambucano Igor de Carvalho, e Anti-herói, da banda carioca Motel 11-11.

O Teatro Mágico é formado por Fernando Anitelli (voz e violão), Nô Stopa (violão e voz), Filipe Coimbra (guitarra), Fred Heliodoro (baixo), Fred Selva (teclado), Rafael dos Santos (bateria), Andrea Barbour (performance) e Mateus Bonassa (circo). A direção musical do novo espetáculo é assinada por Daniel Santiago e a direção artística por Elena Cerântola e Gallo.

Fernando Anitelli adianta que o show terá muitas surpresas: “Estamos ansiosos por esse reencontro com o público. Tocaremos o novo álbum praticamente inteiro, conectando as músicas novas com outras canções nossas que trazem a mesma força e intenção poética. Teremos surpresas também no cenário e na iluminação. Nossos fãs sempre nos surpreendem com ações criativas e interações e este é o momento para juntos sermos luzentes!”, afirma. Largo Quincas Berro D'Água, Pelourinho, domingo, às 19h. Ingressos: R$ 160| R$ 80, à venda no site: www.ingressomagico.com.br.



+ Música em Salvador

Vânia Abreu e Lui - Fazem dobradinha neste sábado (11), a partir das 17h, no Largo de Tieta, no Pelourinho, no evento Pra Falar de Amor. Eles apresentam seus shows separadamente e antecipam as comemorações do Dia dos Namorados, dialogando com todas as relações afetivas e gêneros. Na sexta (10), Vânia lança o single Rosas - medley unindo Rosa Morena, de Dorival Caymmi e Rosa, de Pierre Onassis - e Lui , a versão ao vivo e clipe de Preciso Dizer que te Amo. Ingressos: R$ 60 e R$ 100 (casadinha), no Sympla.

Roberta Campos - A cantora traz a Salvador o show O Amor Liberta, que marca o lançamento de seu novo álbum, em apresentação nesta sexta (10), às 21h, no Teatro Castro Alves. Com 11 faixas inéditas, o trabalho produzido por Paul Ralphes mostra uma Roberta misturando MPB com outros gêneros. Também apresenta canções que marcaram sua carreira e foram sucesso nas rádios e nas trilhas das novelas. Ingressos: de R$ 30 a R$ 100, no Sympla e bilheteria.

Ritchie =- O cantor mata saudades do público baiano em show domingo (12), no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira. A apresentação integra o projeto Noites Culturais e marca os 40 anos de carreira do artista, que fez muito sucesso nos anos 80 com hits como A Vida tem Dessas Coisas, Pelo Interfone e Menina Veneno. O evento tem parte da verba da bilheteria revertida para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia.Ingressos: R$ 120 (pista) e R$ 200 (mesa), à venda no Sympla ou no local.