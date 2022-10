Teatro nos Mares abre inscrições para artistas negros da Cidade Baixa e Subúrbio FerroviárioO projeto Teatro nos Mares – Escuna Criativa está em busca de jovens artistas negros da Cidade Baixa e do Subúrbio Ferroviário para participarem a montagem de um espetáculo de rua, com título a ser definido, que será apresentado nas praias da Península Itapagipana.

Os interessados podem se inscrever, até o dia 02 de novembro no site ou na Fábrica Cultural, das 10 às 18h, no Largo da Ribeira, 33.

No dia 03 de novembro, serão divulgados os nomes dos 30 selecionados na primeira etapa, que, em seguida, passarão por um teste presencial que escolherá 15 artistas. Os contemplados participarão de um laboratório de teatro ministrado pelo grupo de teatral alemão Antagon em parceria com artistas e pesquisadores locais. A direção e a realização do espetáculo serão feitas de forma colaborativa.

O projeto sócio-cultural Escuna Criativa tem como objetivos principais estimular e promover o intercâmbio artístico e cultural com o foco na experiência negra, além de qualificar jovens artistas moradores na Cidade Baixa e do Subúrbio Ferroviário da cidade de Salvador. A referência crítica ao mito dos Argonautas irá direcionar o projeto para um processo criativo no qual uma embarcação fará a conexão física e dramatúrgica entre a Grécia antiga e a Bahia, os heróis do passado agora surgem nos corpos da juventude negra nesse momento de transformações radicais na esfera política e social do Brasil.

