Teatro on-line é teatro? Festival convida o público a refletir sobre o tema

Teatro on-line é teatro? Com mais de 20 ações que incluem espetáculos, oficinas e bate-papos na internet, o festival Catálogo Brasileiro de Teatro reacende o debate em torno das artes cênicas. Seja na peça gravada, naquela que virou websérie, ou na que interage ao vivo com o espectador, o evento virtual e gratuito acontece até dia 28 de março como um convite para que o público pense no teatro de hoje e do futuro.



Isso significa olhar para a cena local a partir de oito espetáculos que pela primeira vez vão fazer parte do Catálogo, como Pele Negra, Máscaras Brancas e Eu Vejo Você, Rosas Negras. Significa, também, observar o que estrelas nacionais estão produzindo, como Renata Sorrah, que terá um espetáculo adaptado na programação, e Débora Fallabela, que participará do bate-papo Descontruindo o Teatro Real Para o Digital.



“Não é fácil definir o que é teatro. Precisamos de alguém se apresentando e de alguém assistindo, esta é a premissa básica, e também podemos defini-lo como um encontro ao vivo. Mas estamos na pandemia e o artista não vai deixar de se expressar. Encontramos outros caminhos para estar com o público fazendo nossa arte”, defende Débora, que também apresentará Neste Mundo Louco Nesta Noite Brilhante.



O espetáculo estreou em 2019 e cumpriu quatro temporadas, até ser impedido de circular por causa da pandemia. Foi, então, adaptado para uma websérie de cinco capítulos e realizado pela internet. “Confesso que tenho mais prazer no ao vivo, mas existem muitas coisas boas no formato on-line. Tivemos público de todo Brasil, além de muitas pessoas que moram no exterior. Isto não é possível no formato presencial”, destaca.

As atrizes Yara de Novaes e Debora Falabella em cena de Neste Mundo Louco Nesta Noite Brilhante (Foto: João Caldas/Divulgação)

Ferramenta

Cansado do que tem visto na internet, o produtor e diretor Fred Soares, 42 anos, buscou uma programação que pudesse aperfeiçoar o conhecimento de quem vive de teatro e desse ferramentas para a reinvenção na pandemia. À frente do Catálogo Brasileiro de Teatro há 21 anos, o diretor conta que se guiou muito pelo que gostaria de aprender durante o projeto que já chegou a realizar 34 peças em um ano.



“Em relação às ações formativas, me coloquei muito como espectador, pensei muito no que gostaria de aprender. Já havia demanda de cursos on-line e oficinas na internet, virou uma coisa exaustiva. Então pensei o que gostaria de assistir”, conta. Fred, então, cita a oficina com Marcio Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro, que está à frente de uma oficina avançada de dramaturgia para quem já atua na área.



Em seguida, o produtor destaca Mariana Muniz com sua oficina “mais técnica” sobre Teatro, Tecnologia e Presença Remota, pensada para aperfeiçoar quem busca realizar o teatro presencial no meio digital. “O objetivo é ajudar as pessoas a como pensar no teatro audiovisual. Vamos dar experiência a essas pessoas”, reforça Fred, sobre a ação que acontecerá de 9 a 12 de março.



Apesar do esforço em criar oportunidades para enfrentar o momento, Fred confessa que demorou para se assimilar como espectador de teatro on-line. “Gosto de ser aquele que chega meia hora antes no teatro e analisa tudo”, justifica o diretor que vai montar uma adaptação do livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. O texto terá leitura dramática na programação do Catálogo, dia 27 de março.



A peça, que tem estreia presencial prevista para o segundo semestre, tem direção musical de Elza Soares e Flávio Renegado, além de composição de Carlinho Brown. No palco, cinco atrizes se apresentam: Valdineia Soriano, Marcia Limma, Denise Correia, Ella Nascimento e “uma atriz global convidada” que não foi revelada. A adaptação do texto é de Luiz Antônio Sena Jr., que também assina a curadoria do Catálogo.



Esvaziamento

“Me preocupa que isso [o on-line] acabe acomodando o público do presencial. A gente já vem de uma crise que acontece há anos, de um esvaziamento dos teatros”, alerta Fred. “A magia do teatro está exatamente onde a gente não tem agora: olho no olho. Está em perceber a emoção do ator, no rosto, nas veias alteradas, no corpo trêmulo, está em perceber a emoção”, defende.



Curador do Catálogo, Luiz acrescenta que se sente em uma encruzilhada: “É teatro? Vídeo? Performance?”, questiona sobre os diferentes formatos on-line. “O fato é que temos uma tela como suporte. Quais experiências cênicas a gente pode propor a partir dessa tela? Gravar o espetáculo é uma coisa, mas podemos ter outros tratamentos”, defende.



Apesar de também preferir o encontro ao vivo, o curador defende que o importante é “não perder o público”. “Valido muito as experiências dos artistas que não pararam, mesmo em meio à crise. Teatro sem o público não existe. A cadeia está fragilizada. Se a gente não mantém o diálogo mesmo on-line, vai ser muito pior”, acredita.



Serviço

O quê: Catálogo Brasileiro de Teatro 2021

Quando: Até dia 28 de março, em horários variados

Gratuito (exceto as peças Questão de Falha e Tudo cabe em uma VHS, com ingresso no Sympla). Exibições pelo YouTube (/fredsoaresproducoes)

Informações no



Programação

19/02 e 20/02 – Espetáculo Online “Lugar De Falha”

21/02 – Espetáculo “Eu Vejo Você, Rosas Negras”

26/02 – Espetáculo “Pele Negra, Máscaras Brancas”

27/02 – Espetáculo “Renata Sorrah Em Companhia”

27 e 28/02 – Espetáculo Interativo “Tudo Que Cabe Numa VHS”

28/02 – Exibição Espetáculo “Gbagbe”

05/03 – Espetáculo “Norma”

06/03 – Espetáculo “#comprovendotrocoamor”

07/03 – Espetáculo “Tá Tudo Tetra e a Poesia Rege”

09, 10, 11 e 12/03 – Oficina “Teatro, Tecnologia E Presença Remota” com Mariana Lima Muniz

12/03 – Espetáculo “Medeia Negra”

13/03 – Espetáculo “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante”

14/03 – Bate-Papo “Descontruindo o Teatro Real Para o Digital” com Débora Falabella

18/03 – Aula Expositiva “A Trajetória Vocal De Uma Atriz” com Laila Garin

19/03 – Espetáculo “Criança Ferida”

20/03 – Espetáculo “A Travessia Do Grão Profundo”

20/03 – Espetáculo Infantil “A Vaca Lélé”

27/03 – Leitura Dramática “Pequeno Manual Antirracista”

28/03 – Exibição Montagem Teatral



Obs: Todos os espetáculos ficarão disponíveis 24h, a partir das 20h do dia de apresentação. Exceção: “Questão de Falha”, ao vivo às 21h30; “Tudo que Cabe Numa VHS”, horários diferentes por espectador; e A Vaca Lelé, a partir das 15h.