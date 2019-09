Teatro tem boas opções para o final de semana em Salvador

O teatro toma conta de Salvador neste final de semana. Montagens com preços que variam de R$ 30 a R$ 70 são boas opções para quem quer curtir uma peça de humor ou uma montagem de dança.

O Grande Circo Mágico se apresenta no Teatro Casa do Comércio (Foto: Divulgação)

O Grande Circo Mágico chega neste sábado (14), para duas apresentações no Teatro Casa do Comércio. Com foco no público infantil, a montagem reúne diversos elementos circenses, com uma história que mistura números de malabares, trapézio, perna de pau, truques de mágica e, claro, palhaços. As sessões acontecem no sábado (14) e no domingo (15), às 16h.

Serviço

O quê: O Grande Circo Mágico

Quando: Sábado, dia 14 de setembro e domindo, dia 15. Às 16h

Onde: Teatro Casa do Comércio

Ingreso: R$ 70 | R$ 35. Assinantes Clube Correio têm 49% de desconto na entrada

Calabouço reestreia no Teatro Vila Velha (Foto: Divulgação)

Com direção de Felipe Monte verde, o espetáculo Calabouço reestreia no Teatro Vila Velha neste fim de semana, com sessões às 20h, nesta sexta (13) e sábado (14), e às 19h, no domingo (15). No enredo, Felipe, que também é o coreógrafo, apresenta uma metáfora sobre os medos do ser humano. O espetáculo tem sete intérpretes-criadores que, através da dança, exploram sensações como frustrações e desejo.

Serviço

O quê: Espetáculo Calabouço

Quando: Sexta, dia 13 de setembro e sábado, dia 14, às 20h. Domingo, dia 15, às 19h

Onde: Teatro Vila Velha (Passeio público - Av. Sete de Setembro)

Ingreso: R$ 30 | R$ 15

Carioca se apresenta com seu espetáculo de humor em Salvador (Foto: Divulgação)

O humorista e radialista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, apresenta em Salvador duas sessões do espetáculo Más Companhia, no Teatro Isba, domingo (15), às 18h e 21h. Com mais de 20 anos de carreira, entre os palcos, rádios e televisões, Carioca apresenta para o público um show de humor repleto de imitações, sua especialidade. Entre as figuras representadas estão nomes como o dos jornalistas Boris Casoy e Jô Soares, o cantor Lulu Santos, a ex-presidente Dilma Rousseff e o atual Jair Bolsonaro.

Serviço

O quê: Espetáculo Más Companhia

Quando: Domingo, dia 15 de setembro, às 18h e 21h

Onde: Teatro ISBA (Av. Oceânica, 2717)

Ingreso: R$ 70 | R$ 35