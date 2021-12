Teatro Vila Velha abre inscrições para oficinas Vila Verão 2022

Estão abertas as inscrições para as Oficinas Vila Verão 2022. As oficinas são presenciais e acontecem de 10 de janeiro a 10 de fevereiro no Teatro Vila Velha e no Passeio Público. São 13 opções de cursos voltados para todos os públicos e das mais diversas áreas da arte, como música, teatro, dança, cinema, entre outras.

As oficinas são regidas por profissionais como Márcio Meirelles, Martin Domecq, Cristina Castro, João Meirelles, Zeca de Abreu, Celso Jr, dentre outros. Além disso, as oficinas possuem diferentes valores, mas quem se inscrever ainda em dezembro garante um preço mais barato. Para realizar a inscrição e saber mais informações e detalhes sobre cada uma das oficinas basta acessar a página do sympla do Teatro Vila Velha sympla.com.br/vilavelha. As inscrições permanecem abertas até o data de início de cada oficina.

O Vila Verão 2022 também direciona três oficinas para as pessoas interessadas em fazer parte do programa de formação de artistas do Teatro Vila Velha, a universidade LIVRE. Os interessados em compor a nova turma devem se inscrever em uma das três oficinas de preparação e seleção, que são: Oficina Supernova - A Voz do Teatro nos Espaços Públicos, com o ator Miguel Campelo e a preparadora vocal Valéria Rocha; Oficina Performar a Palavra Poética, com o professor Martin Domecq e a coreógrafa Cristina Castro; e a Oficina A Palavra na Cena, com o encenador Marcio Meirelles. Apesar do direcionamento, qualquer pessoa pode participar dessas oficinas, ainda que não tenham interesse em integrar o programa de formação.

As oficinas de preparação e seleção para o programa de formação indicam a linha de ensino do primeiro ano da LIVRE, focado no desenvolvimento de dois projetos principais: o teatro em espaços não convencionais, como locais públicos, e a palavra performática como espaço. Atriz da Companhia Teatro dos Novos e coordenadora dos programas de formação do Teatro Vila Velha, Chica Carelli ressalta a importância da universidade para a formação completa do profissional de teatro.

“A universidade LIVRE é uma formação para artistas profissionais, com uma concepção do artista empreendedor .Trabalhamos não só o teatro como linguagem, mas também o ser político, o teatro como comunicação e reflexão da sociedade. O participante da LIVRE tem contato com toda cadeia de produção que compõe o Teatro Vila Velha: produção, comunicação, área técnica, iluminação, figurino, recepção, bilheteria, administração de projetos, concepção de projetos e outros”, diz.

Além destas, o Vila Verão 2022 busca diversidade de público, com opções infantis através das oficinas de teatro e de cinema para crianças, e a oficina de teatro voltada para adultos e idosos a partir dos 55 anos. Traz também oportunidades para quem nunca teve contato com o teatro, com a Oficina de Teatro Para Iniciantes, e também para aqueles que já compreendem a área e buscam se aperfeiçoar, como é o caso da Oficina de Dramaturgia Contemporânea. Há também opções de aprendizado musical, por meio das oficinas de produção musical, percussão, corpo e voz.

Pensando na segurança da equipe do Teatro Vila Velha e do público, as oficinas possuem vagas limitadas com o intuito de evitar aglomerações e prezar pelo distanciamento social. Além disso, durante as aulas será obrigatório a utilização de máscara e apresentação do cartão de vacina.

SERVIÇO - Oficinas Vila Verão 2022 | de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro | inscrições pelo Sympla http://sympla.com.br/vilavelha