Teatro Vila Velha apresenta o especial Memória do Teatro da Bahia

O especial Memória do Teatro da Bahia, iniciativa da Vixe Companhia de Teatro, encerra a Mostra Teatro de Cabo a Rabo, no Youtube do Vila, desta terça (15) até 23/12. O especial conta com uma programação diversa, que inclui roda de conversa sobre importância da história do teatro na Bahia, leitura dramatizada do texto Quem Somos Nós? e exibição da série Memória do Teatro da Bahia em Docudrama.

A roda de conversa acontecerá nesta terça (16), às 19h, e contará com a participação do diretor e criador da iniciativa João Guisande. O objetivo é debater sobre o processo de criação do projeto e a importância de resgatar a memória do teatro baiano através de linguagens e formatos contemporâneos.

Na quinta (18) acontece a exibição da leitura dramatizada do texto Quem Somos Nós?. Escrito e dirigido por João Guisande, o texto foi construído a partir de memórias de artistas e público do teatro baiano coletadas em 2020 e traz à cena uma fictícia companhia de teatro. Entre os ensaios para estreia, os atuantes brincam, falham, improvisam, revelam como conseguiram algumas memórias, cantam e celebram a história do nosso teatro, quem fez e faz acontecer. Espetáculos marcantes, personalidades da cena baiana, representatividade, histórias de bastidores e dos teatros da Bahia são alguns dos temas abordados pelo texto dramático.

Finalizando o especial, a partir do dia 25 até o dia 23/12, toda quinta-feira às 19h, o Youtube do Vila exibirá episódios da série Memória do Teatro da Bahia em Docudrama, que conta com cinco capítulos construídos a partir do repertório de reminiscências de artistas e colaboradores do teatro baiano. A direção é de João Guisande, Ronei Jorge e Rana Tosto.

A programação da Mostra Teatro de Cabo a Rabo é gratuita, mas o público pode colaborar com o valor que quiser, através da chave pix divulgada durante a exibição do espetáculo. A Mostra exibe gratuitamente onze obras de 6 diferentes territórios baianos (Salvador, Ilhéus, Juazeiro, Ibotirama, Vale do Capão, Rio de Contas, Velho Chico) no palco virtual do Teatro Vila Velha.

SERVIÇO - Especial Memória do Teatro Baiano | De terça (16) a 23/12, no Youtube do Teatro Vila Velha | Roda de conversa sobre a importância da memória do teatro baiano (16/11) | Leitura dramatizada do texto Quem Somos Nós? .(18/11) | Exibição da série Memória do Teatro da Bahia em Docudrama (25/11 a 23/12)