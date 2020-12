Teatro Vila Velha apresenta resultado de oficinas

De hoje (15) até sexta-feira (18), sempre às 20h, a Universidade Livre do Teatro Vila Velha apresenta gratuitamente os dois últimos experimentos do ano, desenvolvidos a partir das oficinas de Dramaturgia da Visualidade, com o ator e diretor Marcus Lobo e Dramaturgia Transmidia com o músico e artista visual Ramon Gonçalves. As duas experiências aconteceram virtualmente através do Zoom e se desenvolveram a partir de provocações de dramaturgias, imagens e sons gerados pela atual situação de isolamento social.

Apenas hoje e sexta, os participantes apresentam a montagem Queda Livre, dirigida por Lobo. Na quinta é a vez de Retina, dirigida por Ramon. Ambas serão transmitidas no canal do Vila no Youtube (youtube.com/teatrovilavelha).

Também na programação da semana no Vila está o espetáculo Da Janela Espero A Vida Voltar, que encerra apresentações neste sábado (19) e domingo (20), às 20h. Iniciativa do coletivo Cruéis Tentadores, a peça reúne a experiência de seus integrantes em diversas linguagens como performance, dança, teatro e audiovisual para criar uma obra híbrida entre teatro e cinema. Ingressos à venda no Sympla.