Teatro Vila Velha celebra 30 anos do Bando de Teatro Olodum

O Bando de Teatro Olodum nasceu em outubro de 1990 e, nesses 30 anos, jamais abandonou sua principal motivação, que é a valorização da arte negra. Realizou espetáculos que marcaram o teatro baiano, como a revista musical Cabaré da Rrrraça; a premiada versão afro-baiana para o clássico de Shakespeare Sonho de Uma Noite de Verão; a celebração à ancestralidade negra Bença e o infantil Áfricas, que contagiou adultos e crianças.

E, claro, aquele que pode ser considerado um clássico do grupo: Ó Paí, Ó, que ganhou versão para o cinema e uma série na TV. Em 30 anos, o Bando revelou Virginia Rodrigues, Lázaro Ramos, Érico Brás, Luciana Souza e vários outros artistas.

Agora, chegou a hora de celebrar as três décadas do grupo, com um festival que exibirá no YouTube alguns espetáculos do Bando. Na programação, espetáculos de diferentes estilos e épocas da equipe, como a reinvenção do clássico de William Shakespeare, Sonho de Uma Noite de Verão, o infantil Áfricas, a denúncia social de Zumbi e o espetáculo de estreia do Bando, Essa é Nossa Praia.

O Novo Vila Virtual também vai exibir quatro novos episódios da série de entrevistas da Companhia Teatro dos Novos, O Contra Ataque, que terá a participação de Ruth Venceremos, Geovana Pires, Alejandra Dias Lanz e Licko Turle. O Contra Ataque é uma criação do ator Miguel Campelo, da Companhia Teatro dos Novos. Ele também apresenta a atração, dirigida por Marcio Meirelles, diretor artístico do Teatro Vila Velha. Em cada episódio, Miguel conversa com um convidado especial ligado à arte.

Serviço

De sexta-feira (6) até dia 30, no YouTube (https://bit.ly/35oiGBh), às 20h

Gratuito, com exceção de Áfricas, com ingressos de R$ 10 a R$ 20 (espectador escolhe quanto quer pagar).

Programação

Sonho De Uma Noite De Verão

Data: 06/11 A 08/11

Horário: 20h

Local: YouTube (Https://Bit.Ly/35oigbh)

Gratuito

O Contra-Ataque - Episodio 5

Data: 9/11

Horário: 20h

Local: YouTube (Https://Bit.Ly/35oigbh)

Participação: Ruth Venceremos - personagem drag queen de Erivan Hilário, militante e professor pernambucano, Coordenador Nacional de Educação do MST.

Gratuito

Universidade Livre - Experimento “Os Silêncios”

Data: 12/11

Horário: 18h

Local: YouTube (Https://Bit.Ly/35oigbh)

Gratuito

Áfricas

Data: 13 A 15/11

Horário: 17h

Local: YouTube (Https://Bit.Ly/35oigbh)

Ingressos: R$ 10 | R$ 15 | R$ 20 - Pague quanto puder - sympla.com.br/vilavelha

O Contra-Ataque - Episódio 6

Data: 16/11

Horário: 20h

Local: YouTube (Https://Bit.Ly/35oigbh)

Participação: Geovana Pires - Atriz, diretora e dramaturga, coordenadora geral do Projeto Cozinha e Voz

Gratuito

Zumbi

Data: 20 a 22/11

Horário: 20h

Local: YouTube (https://bit.ly/35oigbh)

Gratuito

O Contra-Ataque - Episódio 7

Data: 23/11

Horário: 20h

Local: YouTube (https://bit.ly/35oigbh)

Participação: Alejandra Dias Lanz - bailarina e coreógrafa paraguaia, fundadora do projeto Crear En Liberdad

Gratuito

Essa É Nossa Praia

Data: 27 a 29/11

Horário: 20h

Local: YouTube (https://bit.ly/35oigbh)

Ingressos: r$ 10 | R$ 15 | R$ 20 - pague quanto puder - sympla.com.br/vilavelha

Meia Noite Se Improvisa

Data: 27/11

Horário: 00h

Local: YouTube (https://bit.ly/35oigbh)

Gratuito

O Contra Ataque - Episódio 8

Data: 30/11

Horário: 20h

Local: YouTube (https://bit.ly/35oigbh)

Participação: Licko Turle - diretor, professor e pesquisador, criador da peles negras - escola de teatros pretos

Gratuito