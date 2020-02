Teatro Vila Velha é palco da gravação de Talk Show Criaturas

Uma palavra, duas entrevistas e um bom bate-papo. É assim o Talk Show para web Criaturas, cuja filmagem de três episódios da primeira temporada acontece hoje, no Teatro Vila Velha. Ao total, o canal terá 10 episódios, cada um com 30 minutos e com duas personalidades que vão se entrevistar com liberdade a partir de um tema, uma palavra.

Primeiro, o ator Zéu Brito e o diretor teatral e colunista do CORREIO Fernando Guerreiro vão realizar um bate papo sobre o tema Tragédia. Em seguida, será a vez do cineasta Edgar Navarro e o músico Tuzé de Abreu subirem ao palco para falar sobre (In)Finitude. Por fim, o cineasta Daniel Lisboa e o artista plástico Jayme Figura vão conversar sobre Loucura.

Os programas serão disponibilizados no canal do Youtube Criaturas. O projeto é idealizado pelo produtor, roteirista e diretor João Rodrigo Mattos, que fez o filme Trampolim do Forte (2010). “Durante o carnaval, vamos rodar mais quatro episódios do canal, mas não será aberto ao público. Vamos aproveitar para falar com pessoas que estarão com a agenda livre, como Arnaldo Antunes e Emanuelle Araújo. A grande dificuldade do projeto é encontrar uma data que todos estejam disponíveis”, explica João.

Serviço:

O quê: Talk Show Criaturas grava primeiros episódios

Onde: Teatro Vila Velha (Av. Sete de Setembro, s/n - Dois de Julho)

Quando: Nesta terça-feira (18) às 19h.

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia).