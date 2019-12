Teatro Vila Velha lança campanha de financiamento

Assinar uma plataforma de streaming não é mais novidade, mas já pensou em fazer a assinatura pelos serviços de um teatro? Pois a campanha Amigos do Vila, que será lançada nesta quinta-feira (12) em evento para convidados, propõe mais do que um financiamento coletivo pontual. A ideia é que o público faça uma contribuição mensal que varia entre R$ 1 e R$ 250 e dá direito a diferentes recompensas.

Entre elas, estão ingresso meia-entrada, brindes ou acesso livre aos espetáculos do Teatro Vila Velha (TVV). Em janeiro, por exemplo, o diretor artístico Marcio Meirelles vai estrear o espetáculo A Tempestade. O valor da campanha será debitado mensalmente no cartão de crédito do apoiador e poderá ser cancelado a qualquer momento.

Apesar de o TVV receber apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, a idealizadora da campanha, Cristina Castro, 56 anos, ressalta que este é fundamental, mas não suficiente. “Identifiquei que a base de sustentabilidade do Vila está em uma escala frágil. Ter somente uma fonte de apoio financeiro não diversifica, não cria capilaridade para essa base que vai dar controle maior às contas. É como uma árvore: precisa de raiz forte para não cair”, compara Cristina.

Cristina Castro é coordenadora de projetos, planejamento e sustentabilidade do TVV e Rafael Matos é coordenador geral

(Foto: Ananda Brasileiro/Divulgação)

A campanha marca, ainda, uma nova fase do teatro, que descentralizou sua gestão em setembro. Enquanto Cristina ficou à frente da coordenação de projetos, planejamento e sustentabilidade do TVV - ou Padaria de Projetos -, o administrador Rafael Matos, 40, assumiu a coordenação geral. “A gente está trabalhando forte pra tentar achar caminhos”, reforça Rafael.

A ideia, segundo ele, é apadrinhar o Vila. “Temos 30 mil seguidores no Instagram: se cada um pagasse R$ 1, teríamos R$ 30 mil no mês. O recurso pode parecer alto, mas o Vila é grande e não para. Não é só um teatro de pauta”, completa, sobre o espaço de 55 anos de história, que vai além das peças e inclui a realização de oficinas, residências artísticas e programas de formação, como a Universidade Livre.

Rede de apoio

Mais do que um financiamento, a ideia da campanha é, na verdade, consolidar uma rede de apoio ao teatro, defende Marcio Meirelles, 65. “A gente sabe que tem uma rede de afeto enorme no Vila Velha. Na outra campanha, mais importante que o dinheiro arrecadado foi essa rede de afeto que se manifestou”, lembra Marcio, sobre a campanha de financiamento coletivo Cole com o Vila, Velho!.

Na época, a mobilização contou com o apoio de atores como Wagner Moura, Lázaro Ramos e Edvana Carvalho. Marcio lembra que muitos artistas reconheceram a importância do Vila em sua formação e o público lembrou das experiências vividas no TVV. Mas, mesmo com toda a rede de afeto, o diretor reconhece que a falta de dinheiro pode minar a arte como um todo.

“Pode e é o que estão tentando fazer. Estão nos mostrando a força que a cultura e a arte têm, senão não estariam perseguindo com tanta veemência”, defende Marcio. “Temos que usar essa força, o afeto, a colaboração entre as pessoas para humanizar de novo o mundo, esse país. É o que o teatro faz: pensa o mundo, a sociedade e as diferenças”, completa.

O diretor artístico do TVV vai estrear a peça A Tempestade, no dia 3 de janeiro (Foto: Ananda Brasileiro/Divulgação)

Conheça a campanha Amigos do Vila

R$ 1 - Na categoria “Só quero ajudar” o doador recebe o agradecimento por ser padrinho ou madrinha da campanha.

R$ 10 - A contribuição nesse valor dá direito a participar do sorteio mensal de uma camiseta do Teatro Vila Velha.

R$ 20 - Além do sorteio mensal de uma camiseta do Vila, o doador ganha meia-entrada em qualquer espetáculo da programação.

R$ 50 - Além do sorteio mensal de uma camiseta do Vila e da meia-entrada em qualquer espetáculo da programação, o doador ganha, a cada mês, um par de ingressos para qualquer espetáculo da programação.

R$ 100 - Com esse valor, o doador ganha uma camiseta do Vila em seu primeiro mês como padrinho ou madrinha. Além disso, ganha entrada livre em qualquer espetáculo.

R$ 250 - Com esse valor, o doador ganha uma camiseta do Vila em seu primeiro mês como padrinho ou madrinha. Além disso, ganha entrada livre em qualquer espetáculo; ganha um presente especial do Vila, a cada ano; e será convidado especial para o evento exclusivo e anual de lançamento da programação.

Mais informações www.padrim.com.br/teatrovilavelha