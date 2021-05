Teatro Vila Velha realiza exibição online e gratuita do espetáculo infantil Áfricas

O Teatro Vila Velha apresenta nesta quinta-feira (27) o espetáculo Áfricas, o primeiro infanto-juvenil do Bando de Teatro Olodum. A encenação gratuita será transmitida pelo Youtube do Vila, com sessões às 10h e 15h. Logo após cada transmissão, Chica Carelli, diretora do espetáculo e encenadora da Companhia Teatro dos Novos, junto com Cássia Vale, atriz do Bando de Teatro Olodum, se reúnem para dois debates na plataforma Zoom.

O primeiro debate acontece às 10h, com a educadora Vanda Machado, e o segundo, às 15h, com o bailarino e coreógrafo Zebrinha. O objetivo desses encontros é aprofundar a compreensão e fruição da obra em conjunto com o público. O debate irá certificar todos os participantes presentes.

O espetáculo Áfricas apresenta a riqueza cultural africana, da qual o Brasil é um dos principais herdeiros, por meio de sua história, seu povo, seus mitos e religiosidade. Numa época em que a sociedade começa a voltar seus olhos sobre sua ancestralidade também negra e torna obrigatório nos currículos escolares o estudo da história e cultura africanas por meio da Lei 10.639, o espetáculo tenta, de maneira lúdica, suprir a escassez de referenciais africanos no imaginário infantil, povoado tradicionalmente de fábulas e personagens com características europeias.

Ação de contrapartida da Companhia Teatro dos Novos com uso do subsídio pago pela Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador, por meio da lei de emergência cultural Aldir Blanc.

SERVIÇO - Áfricas | quinta (27), 10h e 15h | Youtube do Vila | Gratuito