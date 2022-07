Teatro Vila Velha recebe cia de dança italiana Panzetti&Ticconi

Os bailarinos Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, que formam a renomada companhia italiana Panzetti&Ticconi chegam a Salvador para apresentação única nesta quinta (28), no Teatro Vila Velha, do espetáculo AeReA , às 19h. Ingressos custam R$ 40 | R$ 20.

Com duas décadas de atuação, a pesquisa da CIA Panzetti&Ticconi se desenvolve entre dança, performance e arte visual. Aprofundando temas relacionados à histórica união entre comunicação, violência e poder, Ginevra e Enrico recorrem a imaginários antigos, construindo figuras híbridas ou imagens que combinam história e contemporaneidade.

AeReA é a primeira parte de um díptico, articulado em torno de um objeto desde o início usado para manifestar pertencimento e separação: a bandeira. O título refere-se a duas palavras onde a sobreposição graficamente pode emergir de uma única palavra: ARA – AEREA. O primeiro faz alusão ao lugar, que nos tempos antigos era dedicado ao sacrifício; aqui entendido como um mecanismo gerador de morte, infligido, como um presente, àqueles a quem eram reconhecidos o mais alto poder. A segunda, indica a qualidade física do objeto da bandeira que se declara, em sua maior expressão de domínio, uma vez que se estende, pairando no ar.

Em constante proximidade, como parte de uma única anatomia, humanos e bandeiras aparecem numa escuridão espessa. Como pertencente a um passado próximo ou distante, figuras fantasmagóricas tomam forma em uma partitura de revelações, evocando uma irmandade próxima e antiga entre dois objetos têxteis, a bandeira e a mortalha.

Serviço: AeReA - espetáculo de dança com a Cia. Italiana Panzetti&Ticconi | quinta 928), às 19h, no Teatro Vila Velha | Ingressos: R$ 40 / R$ 20, à venda na bilheteria do teatro e no Sympla