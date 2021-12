Teatro Vila Velha recebe nova temporada da ópera Dido e Eneias

Primeira ópera do Coro Juvenil do Neojiba, a ópera Dido e Enéias retorna com quatro apresentações presenciais no Teatro Vila Velha, nos dias neste fim de semana (4 e 5,) e nos próximos domingos (12 e 19) , sempre às 16 horas. Os ingressos custam R$ 20 | R$ 10, à venda no Sympla do Vila.

Para assistir ao espetáculo, que conta com direção cênica de Márcio Meirelles e direção e regência musical de Lucie Barluet, é necessário a apresentação do cartão de vacinação na entrada do teatro, bem como o uso de máscara facial como forma de prevenção contra a covid-19.

A ópera de Henry Purcell, considerada uma das grandes obras do período barroco, tem três atos e estreou em Londres, em 1689. A obra conta a história de amor e poder entre a rainha de Cartago, Dido, e o herói troiano Enéias, em um dos episódios do poema épico Eneida, de Virgílio.

Na montagem do Neojiba, com dois elencos, os personagens principais serão interpretados por Maria Fernanda Cardoso e Alexsandra Brasileiro, no papel de Dido, e Iuri Nery e Samuel Ressurreição, no papel de Enéias. A encenação conta com a Orquestra 2 de Julho, principal formação orquestral do programa.

SERVIÇO - ópera Dido e Enéias | Dias 4, 5, 12 e 19 de dezembro, às 16h, no Teatro Vila Velha | Ingresso: R$ 20 | R$ 10 meia, à venda no Sympla do Vila.