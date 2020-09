Teatroescola promove ciclo de debates sobre arte e educação

O projeto Teatroescola realiza a primeira edição do Festival Educarte: Conexão, Educação e Arte. Até domingo (13(, o evento gratuito e online vai reunir artistas e especialistas em temáticas negras, indígenas e de gênero e sexualidade, em uma série de debates. A programação conta com nomes relevantes do debate nacional e local sobre os temas que são focos dessa edição. Na música, por exemplo, traz bate-papos com artistas como Ellen Oléria, Paula Lima e Lincoln Senna.

A programação de hoje (10) começa às 16h, com a conversa Políticas Culturais, com Eduardo Saron, presidente do Itaú Cultural, mediada pelo ator e apresentador Felipe Velozo. E segue com diálogos dobre afroempreendedorismo (18h) e ensino de libras (20h) e com a Ocupação Cultural (21h), que reunirá o cantor Lincoln Senna e o influenciador digital Raoni Oliveira.

O Festival Educarte é organizado pelo Teatroescola, projeto baiano com sede em Salvador voltado para formação artística e cultural com estudos específicos com destaque para a cultura afro-indígena brasileira. A escola artística é voltada para jovens negros e estudantes de escola pública, com idade entre 14 e 24 anos. Diretor do Teatroescola, Nell Araújo conta que o festival nasceu com a ideia de reunir especialistas e artistas com o objetivo de incentivar o pensamento crítico entre os alunos e público: “O objetivo é apresentar um conteúdo qualificado para nossos alunos, em um momento em que o isolamento social ainda é necessário e por isso não estamos com aulas presenciais. A ideia cresceu e temos nomes muito importantes no debate cultural e social do país”, afirma.

Coordenador de Eventos e Projetos do Teatroescola, Herbert Gomes destaca que o projeto possibilita a imersão em assuntos atuais no debate público do país, de forma online e com a presença de nomes relevantes da cena artística do Brasil. “A nossa ideia é fomentar a busca do caminho e do conhecimento, apresentando histórias de superação e progresso, além de possibilitar uma semana de imersão no universo da produção cultural utilizando a ferramenta online, respeitando o isolamento social como medida para combate ao coronavírus”, conta.

https://www.youtube.com/teatroescola





PROGRAMAÇÃO FESTIVAL EDUCARTE 2020

10/09/2020

16H00 - POLÍTICAS CULTURAIS COM EDUARDO SARON

Eduardo Saron, presidente do Itaú Cultural, traz importantes considerações sobre as Políticas

Culturais no Brasil em uma conversa mediada pelo ator e apresentador Felipe Velozo.

Convidado: Eduardo Saron, Presidente do Itaú Cultural

Mediador: Felipe Velozo, Ator e Apresentador



18H - RODA DE CONVERSA - AFROEMPREENDEDORISMO

Tamila Santos (CEO da Afroimpacto) e Tarso Oliveira (CEO do Troca) discutem sobre a

importância, potencialidades e desafios do afroempreendedorismo no Brasil em um

bate-papo mediado por Nell Araújo, fundador do Teatroescola.

Convidados:Tamila Santos, Fundadora e CEO da Afro Impacto e Tarso Oliveira, Fundador da

Troca

Mediador: Nell Araújo, diretor do Teatroescola



20H00 - INCLUSÃO NAS ARTES: O ENSINO DE LIBRAS NO TEATROESCOLA

Cíntia Santos, professora de Libras da UFBA e do Teatroescola, é a mediadora de uma

conversa necessária sobre importância do ensino de libras em instituições de ensino e a

inclusão de libras nos espetáculos teatrais. A conversa também conta com a presença do

poeta Edinho Poesia e de Elenilson, professor de Libras nas Artes do Teatroescola.

*Mesa com Tradução simultânea em libras

Convidados: Edinho Poesia, Pedagogo, ativista, ator e Poeta e Elenilson Santos Professor do

Teatroescola.

Mediadora: Cintia Santos - Intérpretes de Libras/ Professora



21H30 – OCUPAÇÃO TEATROESCOLA

O cantor Lincoln Senna e o apresentador Raoni Oliveira fazem um bate-papo trazendo suas

histórias, trajetórias e desafios encontrados nos âmbitos profissionais e sociais.

Convidados: Lincoln Senna, Cantor e embaixador do Teatroescola e Raoni Oliveira,

Influenciador digital e Apresentador do TVE Revista



PROGRAMAÇÃO FESTIVAL EDUCARTE 2020

11/09/2020

16H00 - SEXUALIDADE E GÊNERO

Genilson Coutinho, militante e fotográfo, e Djalma Thürler, professor da UFBA, discutem sobre

o movimento LGBTQIA+ em uma conversa sobre sexualidade e gênero.

*Mesa com Tradução simultânea em libras

Convidado: Djalma Thürler - Professor e Pesquisador

Mediador: Genilson Coutinho - Jornalista/Editor chefe do site Dois Terços



18H00 - A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL

Ana Cláudia (professora da Unilab) e Naine Terena (CEO da Oráculo) participam de uma

importante discussão que busca trazer a reflexão sobre a questão indígena no Brasil.

Convidado: Naine Terena - Doutora em Educação pela PUC/SP

Mediadora: Ana Claudia Gomes -Professora adjunta da Universidade da Integração

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)



20H – BATE PAPO: AS DIMENSÕES SOCIAIS DA ARTE DRAG

As Drag Queens Desiré Beck e Sfat Auermann são as convidadas para trazer à tona uma

importante discussão sobre as dimensões sociais e políticas da Arte Drag.

Convidados: Desiré Beck e Sfat Auermann, Drag Queens



21H30 – MUSICALIDADE BRASILEIRA: A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NEGRA NO PROCESSO

EDUCACIONAL NO BRASIL

A cantora Paula Lima fala sobre a importância da música negra no processo educacional do

Brasil em um bate-papo mediado pelo apresentador Felipe Velozo.

Convidada: Paula Lima, cantora

Mediador: Felipe Velozo, Ator e Apresentador



PROGRAMAÇÃO FESTIVAL EDUCARTE 2020

12/09/2020

10H APRESENTAÇÃO HUB PENSE GRANDE

Lucas Felipe apresenta o projeto HUB Pense Grande, ambiente de encontro de jovens

empreendedores que visam gerar impacto social local, possibilitando atividades formativas no

âmbito de educação financeira, social, cultural, político e ambiental apoiado pela Fundação

Telefônica Vivo e Aliança Empreendedora.

Convidado: Lucas Felippe, embaixador da Rede Pense Grande



16H - ENCONTRO COM TEATRO DE FRANTZ FANON

O ator Thiago Almasy é o mediador do bate-papo sobre a obra de Frantz Fanon no Teatro

com o convidado Cesar Sobrinho.

*Mesa com Tradução simultânea em libras

Convidado: César Sobrinho, tradutor do livro O Olho Se Afoga/Mãos Paralela - Teatro

Filosófico, do filósofo Frantz Fanon

Mediador: Thiago Almasy, Ator



18H - INTERSECCIONALIZANDO CORPOS

Bate-papo sob mediação da professora Beth Dantas e participação da cantora Aila Menezes,

com o objetivo de discutir sobre a estética não-padrão dos corpos das mulheres.

Convidada: Aila Menezes, Cantora

Mediadora: Beth Dantas, Professora do Teatroescola



20H - MUSICALIDADE BRASILEIRA: REPRESENTATIVIDADE DA MULHER NEGRA NA

MUSICALIDADE POPULAR BRASILEIRA

O Ciclo de conversas sobre a Musicalidade Brasileira retorna com mediação de Maria Lorena

Alves, jornalista da Bandnews, com participação da cantora e compositora Ellen Oléria. Elas

vão falar sobre sobre a representatividade da mulher negra na musicalidade popular

brasileira.

Convidada: Ellen Oléria, Cantora

Mediadora: Maria Lorena Alves, jornalista



PROGRAMAÇÃO FESTIVAL EDUCARTE 2020

13/09/2020

14H - GASTRONOMIA EM PAUTA - PROCESSO CULTURAL E IDENTITÁRIO

Beth Dantas é professora do Teatroescola e faz a mediação de uma conversa com a advogada

e chef de cozinha Socorro Almeida, sobre a perda de valores culturais do território local e a

mudança dos hábitos alimentares dos povos ribeirinhos/indígenas por alimentos

industrializados.

Convidada: Socorro Almeida, Especialista em cozinha brasileira e educadora.

Mediador: Beth Dantas, professora do Teatroescola



16H - CULTURA EM PAUTA - A CONDIÇÃO DA MULHER NEGRA NA MÍDIA E NO TEATRO

A professora Manuela Barreto e a atriz e diretora Lena Roque levantam a discussão sobre a

condição da mulher negra na mídia e no teatro.

*Mesa com Tradução simultânea em libras

Convidada: Lena Roque, Atriz e diretora de teatro

Mediadora: Manuela Barreto, professora do Teatroescola



18H - A IMPORTÂNCIA DOS SABERES AFRICANOS NA DESCOLONIZAÇÃO DO CORPO NEGRO

Convidada: Obirin Odara - Pesquisadora dos temas de colonialidade, branquitude e Estado,

Assistente social e Mestra em Políticas Sociais

Mediador: Nell Araújo, diretor do Teatroescola



20H – RACISMO AMBIENTAL

Maria Dantas é jurista e ativista dos direitos humanos, e vai bater um papo com Donana, do

Kilombo Quingoma, sobre a importância e desafios acerca do racismo ambiental enfrentados

pelo quilombo.

Convidada: Donana , Mãe espiritual do Quilombo Quingoma, agricultora, educadora popular

Mediadora: Maria Dantas , Ativista sobre as políticas de Direitos Humanos para mulheres,

refugiados, LGBTs, imigrantes, negros na União Européia.

21H30 - ENCERRAMENTO: RESENHA COM NELL ARAÚJO

Nell Araújo, idealizador do Teatroescola, encerra as atividades do l Festival Educarte:

Conexão, Educação e Arte do Teatroescola