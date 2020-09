Teatros driblam isolamento com programação on line

Pela legislação municipal, os teatros de Salvador até poderiam voltar a funcionar. Desde que, claro, atendessem a algumas exigências impostas pelas autoridades para reduzir a possibilidade de contaminação de covid. Mas a lei impõe, entre outras medidas, que as casas reduzam sua capacidade de público em 40%. E, ainda assim, o número de ocupantes deve ser de, no máximo, 100 pessoas por sessão, o que torna uma apresentação inviável do ponto de vista financeiro.

Os teatros então passaram a buscar alternativas online, principalmente para não perder o contato com seus frequentadores e, em alguns casos, arrecadar alguma verba. O TCA, por exemplo, criou o Voltando aos Palcos, que começa nesta sexta (25). O Teatro Gamboa criou uma plataforma para a apresentação de espetáculos e o Vila Velha está promovendo oficinas, além de uma montagem concebida para ser apresentada digitalmente.

Lazzo canta no YouTube do TCA

O TCA vai usar a Sala do Coro para transmitir o show de Lazzo, que dá início ao Voltando aos Palcos nesta sexta (25), às 20h. “A gente faz questão de dizer 'voltando' assim, no gerúndio, porque é uma coisa lenta mesmo, porque o retorno deve ser com cautela. As primeiras apresentações não terão plateia, mas é possível que daqui a um tempo, receba umas 30 pessoas, depois 50...”, diz Rose Lima, diretora artística do TCA.

No dia 2, é a vez de o Balé do Teatro Castro Alves e a Orquestra Sinfônica da Bahia se juntarem em pequenas formações de bailarinos e músicos, para exibir a colaboração mútua entre os dois corpos artísticos oficiais da Bahia. As apresentações também ocorrem a cada duas semanas.

Vila Velha

O Vila Velha vai realizar dois cursos nos próximos dias: Os Silêncios: Oficina de Dança-Poesia, com Martin Domecq, e Palavra Presença com Lydia Del Picchia. A primeira é um desdobramento da pesquisa desenvolvida no Vila Velha no laboratório Entre o Não Dito e o Não Dançado II.

Palavra Presença vai desenvolver o estudo do texto e a emissão através de estímulos vocais e corporais. Serão realizadas leituras e exercícios para trabalhar a energia do espaço e do corpo potencializadas para a criação. Cada curso custa R$ 250.

A Companhia Teatro dos Novos, grupo residente do Teatro Vila Velha, vai apresentar a montagem Fragmentos de um Teatro Decomposto, no Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, na próxima terça-feira. O espetáculo é dirigido por Márcio Meirelles e já foi apresentado nos palcos do Vila sob o nome Espelho Para Cegos.

Chica Carelli está na peça Fragmentos de um Teatro Decomposto (foto: Ananda Brasileiro)

“As apresentações pela internet são uma maneira de continuar trabalhando e de manter a conexão com o mundo. Não sou muito tecnológica, mas é uma boa experiência, afinal você descobre coisas novas, outras maneiras de criar”, diz Chica Carelli, atriz de Fragmentos de Um Teatro Decomposto.

Gamboa

O Teatro Gamboa desenvolveu uma plataforma própria para transmitir os espetáculos. Agora, o site da casa funciona como um teatro virtual, com programação de quarta a domingo, com um espetáculo apresentado diariamente às 19h, além de oficinas às 15h, 17h e 19h. Tudo é transmitido ao vivo, direto do Teatro.

Paula Lice dirige a montagem Uma Janela Para Elas (foto: Caio Lirio/divulgação)

Os ingressos, adquiridos no próprio site, custam R$ 20 ou R$ 10, a critério do espectador. A sessão fica disponível por 24 horas. Nesta quinta (24), será apresentado o espetáculo Uma Janela Para Elas, somente com drag queens. No sábado (26), é a vez da comédia 40tona no Palco da 40tena, com Andréa Elia. A reportagem do CORREIO experimentou a plataforma, que não apresentou nenhum travamento e tem ótima qualidade de som. Como medida de segurança sanitária, cada montagem no palco do Gamboa pode ter a participação no máximo de quatro pessoas.

SERVIÇO

O que os teatros programaram

Teatro Castro Alves Dá início nesta sexta (25) ao projeto Voltando aos Palcos, transmitido sempre às sextas-feiras, ao vivo, da Sala do Coro. Numa semana, um cantor ou cantora se apresenta; na outra, o BTCA e a Osba, corpos artísticos do TCA, se juntam para um espetáculo. Lazzo começa a série com o show Encontro, às 20h, acompanhado pelo músico Felipe Guedes. Vai cantar clássicos de sua carreira, como Me Abraça e Me Beija e Alegria da Cidade. Jarbas Bittencourt, Leo Cavalcanti, Majur, Marcia Castro e Nara Couto são os próximos. No Youtube do TCA, na Rádio Educadora e na TVE. Todas as sextas-feiras, às 20h. Grátis.

Teatro Gamboa Lançou uma plataforma própria para a transmissão de peças e oficinas, disponível no site da casa. Os artistas interessados podem se candidatar a uma pauta gratuita entrando em contato com a administração pela seção Fale Conosco. O projeto será examinado por uma curadoria e, caso seja aprovado, receberá os primeiros R$ 500 arrecadados na apresentação. Os R$ 500 seguintes ficam para a casa. E, caso, as vendas de bilhetes ultrapassem R$ 1 mil, o rateio é dividido. Paula Lice é a diretora da montagem Uma Janela Para Elas, que será apresentada hoje. No site www.teatrogamboaonline.com.br. De quarta a domingo. Espetáculos às 19h e oficinas às 13h, 15h, 17h. Ingresso: o espectador decide se quer pagar R$ 10 ou R$ 20

Teatro Vila Velha Realiza em outubro duas oficinas. A primeira, dia 5, é a Oficina de Dança-Poesia, com Martin Domecq, e a segunda, que dia 6, é Palavra Presença, com Lydia Del Picchia, onde acontecerão exercícios para trabalhar a energia do espaço e do corpo. A Companhia Teatro dos Novos, residente do TVV, vai apresentar a montagem Fragmentos de Um Teatro Decomposto, ao vivo, no site do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, na próxima terça. A direção é de Márcio Meirelles e cada ator ou atriz atua em sua própria casa. No elenco, está Chica Carelli. Inscrições para a oficina no site Sympla. Valor: R$ 250. Início: 5 e 6 de outubro | Transmissão da peça Fragmentos de Um Teatro Decomposto no Youtube do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. Terça-feira, 21h. Grátis