Técnica da seleção, Pia irá a estádios acompanhar o Brasileirão

A retomada do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta quarta-feira (26), vai levar uma espectadora especial para vários jogos nos estádios. A CBF revelou que a técnica da seleção nacional, Pia Sundhage, vai acompanhar, in loco, oito jogos do torneio em um período de 16 dias. E ela estará acompanhada da auxiliar Beatriz Vaz.

As observações de Pia e Beatriz se iniciam já nesta quarta, quando elas estarão no Parque São Jorge para ver o duelo Corinthians x Ferroviária, às 19h30, confronto que encerra a quinta rodada e reedita a decisão do torneio do ano passado, quando a equipe de Araraquara (SP) assegurou a taça na disputa de pênaltis.

O Corinthians, aliás, será o time mais observado por Pia, segundo a agenda divulgada pela CBF. Ela também vai ver os jogos diante de Flamengo (31 de agosto) e Internacional (10 de setembro), ambos fora de casa, e o confronto com o Cruzeiro (7 de setembro), no Parque São Jorge. O time possui várias selecionáveis, como Erika, Tamires, Andressinha, Lelê e Gabi Zanotti.

Já da Ferroviária, a treinadora sueca também verá outro jogo, esse em Araraquara, diante do Internacional. Nomes como a goleira Luciana e a atacante Aline Milene devem ser vistas de perto e com atenção por Pia.

A treinadora, assim, também verá dois jogos do Inter, ambos diante dos finalistas do último Brasileirão. E, assim, observará a zagueira Bruna Benites e a atacante Fabiana Simões, que já estiveram em listas de convocadas da seleção.

A CBF explicou que Pia e Beatriz, além da ida aos estádios para ver os jogos, também vão comparecer a centros de treinamentos das equipes da primeira divisão nacional como parte da preparação da seleção brasileira para a disputa da Olimpíada de Tóquio, adiada para 2021.

Em 2020, a seleção brasileira feminina entrou em campo três vezes, em um torneio amistoso na França, em março, tendo empatado contra Holanda e Canadá, além de ter perdido para a equipe anfitriã. Em abril, os amistosos contra Estados Unidos e Costa Rica, ambos fora de casa, precisaram ser adiados em função da pandemia do coronavírus.

Confira a agenda completa de jogos a serem vistos por Pia nos estádios nas próximas semanas:

26 de agosto - Corinthians x Ferroviária | Parque São Jorge, São Paulo (SP)

29 de agosto - Ponte Preta x Palmeiras | Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

30 de agosto - Ferroviária x Internacional | Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

31 de agosto - Flamengo x Corinthians | a definir

6 de setembro - Santos x São Paulo | Vila Belmiro, Santos (SP)

7 de setembro - Corinthians x Cruzeiro | Parque São Jorge, São Paulo (SP)

9 de setembro - Grêmio x Iranduba | a definir

10 de setembro | Internacional x Corinthians | a definir