Técnica de enfermagem fica com bumbum necrosado e cicatrizes no corpo após cirurgia

A técnica em enfermagem Joana Darque da Silva Montel, de 30 anos, denuncia que teve parte do glúteo necrosado e várias cicatrizes no corpo após fazer cirurgias plásticas com a médica Lorena Duarte Rosique, em Goiânia. Joana registrou um boletim de ocorrência pedindo investigação por lesão corporal.

Em entrevista ao G1, Joana contou que fez um procedimento estético no bumbum em 13 de dezembro do ano passado, que evoluiu para uma infecção. A cirurgiã que realizou o procedimento teve o registro de médica (CRM) interditado pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), em fevereiro do ano passado, após denúncias de pacientes que também tiveram cirurgias malsucedidas, no entanto, o registro foi reativado um mês depois pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e ela voltou a operar.

A primeira cirurgia plástica de Joana foi realizada em 2021, quando ela colocou próteses nos seios e fez lipoaspiração na barriga com Lorena Rosique. Na época, ela teve complicações e procurou a médica por diversas vezes para reparar os procedimentos.

As cirurgias reparadoras, chamadas de refinamento, foram feitas, mas não corrigiram as deformidades, segundo Joana. Ela perdeu parte das aréolas dos seios e ficou cicatrizes grandes na barriga.

Outras denúncias

A vendedora Karita Rabelo de Andrade, de 34 anos, fez lipoaspiração e colocou próteses nos seios em 4 de dezembro de 2021 com a médica Lorena Rosique. Um dia depois da cirurgia, ela relata que passou mal e precisou se internar. No hospital, ela descobriu que teve o intestino perfurado. Durante a internação, Karita teve paradas cardíacas, ficou em coma e precisou ser intubada.

"No início, ela [médica] me disse que era anemia. Minha barriga ficou toda vermelha e ela dizendo que era alergia aos medicamentos. A infecção da barriga desceu para as pernas e eu já não andava mais. Fiz várias cirurgias", contou.

Outra mulher que preferiu não se identificar também fez cirurgias com Lorena Rosique, em dezembro de 2020, com o objetivo de ficar com a barriga e os seios mais bonitos. Foram feitos os procedimentos de lipoaspiração e mamoplastia sem prótese, que também acabaram em quadros de infecções.

Um ano depois, em 13 de agosto de 2021, ela pagou novamente a médica para fazer a correção dos dois procedimentos que teriam sido malfeitos, mas não obteve sucesso.

"Minha mama ficou uma maior que a outra. A aréola do meu peito ficou deformada, com cicatrizes horríveis. Minha barriga também ficou deformada após a lipoaspiração", relatou.

No site do Tribunal de Justiça de Goiás há pelo menos 18 processos tramitando contra a médica, a maioria sob sigilo.