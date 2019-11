Técnica do Brasil feminino prevê 'jogo duro' contra o Canadá

Em novos compromissos de preparação para o torneio feminino de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira entrará em campo na China, para a disputa do Torneio Internacional de Yongchuan, em Chongqing, onde disputará dois jogos, sendo o primeiro deles nesta quinta-feira (7), a partir das 5h (de Brasília), diante do Canadá.

A seleção adversária ocupa, hoje, a sétima colocação no ranking da Fifa, à frente, portanto, do Brasil, que está em 11º lugar. Até por isso, a técnica Pia Sundhage previu um duelo complicado, especialmente em função da força física das adversárias.

"Será um jogo duro! O Canadá tem um jogo físico, elas também contam com novas jogadoras e atletas rápidas. Elas irão desafiar a nossa defesa, especialmente defendendo atrás da linha e também no jogo aéreo. O nosso time é muito bom no jogo aéreo, então acredito que podemos criar boas chances contra o Canadá", afirmou a treinadora.

Nesta quarta-feira (6), véspera do duelo, a seleção realizou um trabalho de reconhecimento do gramado do Chongqing Yongchuan Sports Center Stadium. Pia orientou algumas jogadas de bola parada e de compactação defensiva, seguido por atividade em campo reduzido de 4 contra 4.

Em relação aos compromissos anteriores, Pia chamou três atletas que ainda não haviam sido lembrados em suas listas anteriores, as defensoras Rafaelle e Tayla e a meio-campista Andressinha. Assim, já soma 33 atletas convocadas. E indicou que aproveitará o torneio na China para realizar mais observações.

"Eu estou feliz com o que vi. Eu gosto muito de ver diferentes estilos de jogadoras e eu poderei fazer isso nesses dois jogos. Uma coisa é quando estamos treinando, outra é ver na vida real, em um jogo de verdade, e eu estou ansiosa para isso", afirmou.

Após o duelo com o Canadá, a seleção voltará a entrar em campo no domingo para enfrentar China ou Nova Zelândia, em duelo que valerá o título ou o terceiro lugar da competição amistosa.

Sob o comando de Pia, a seleção já entrou em campo quatro vezes. Disputou um torneio amistoso no Pacaembu, entre o fim de agosto e o início de setembro, com goleada por 5 a 0 sobre a Argentina e empate por 0 a 0 com o Chile, seguido por derrota nos pênaltis, e vitórias em amistosos contra Inglaterra (2 a 1) e Polônia (3 a 1), ambos na Europa, em outubro.