Técnica é flagrada agredindo jogadora durante jogo de vôlei

Uma cena lamentável aconteceu durante uma partida de vôlei na Rússia. A técnica do Lipetsk foi flagrada agredindo uma atleta do seu time durante o intervalo do jogo contra o Dynamo Metar, pela youth league feminina. Nas imagens, a treinadora aparece empurrando e puxando o cabelo da jogadora.

As agressões foram denunciadas por Ekaterina Gamova, ex-atleta do esporte, nas redes sociais. Ela também cobrou medidas do Lipetsk e da Federação Russa de Voleibol.

"Isso é loucura! VC Lipetsk deve explicações ao público. Me parece que esse treinadores deveriam ter as licenças suspensas", escreveu Gamova.

Bicampeão da liga russa (1997/98 e 2019/20), o Lipetsk se pronunciou nas redes sociais e tratou o caso como "inaceitável". Mas sugeriu uma segunda chance para a treinadora.

"Um caso desagradável para o clube e para mim. Posso dizer que Lyudmila Vladimirovna se arrepende desse ato. Conheço-a há muito tempo e é uma pessoa gentil e brilhante. Acho necessário dar a oportunidade da treinadora se reabilitar", disse Roman Pristovakin, porta-voz do clube.