Técnico Agnaldo Liz é anunciado pelo Altos após título do Baianão

Um dia após faturar o bicampeonato baiano com o Atlético de Alagoinhas, o técnico Agnaldo Liz está de casa nova. O treinador foi anunciado nesta segunda-feira (11) pelo Altos, do Piauí. Ele chega para substituir Carlos Rabelo, e é esperado em Teresina nas próximas horas.

Agnaldo tem 53 anos, e acumula passagens por equipes como Ituano, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense e Fluminense de Feira, além do time de aspirantes do Vitória durante boa parte do Baianão de 2020. Agora, chega para comandar o Altos nas disputas da Série C e Copa do Brasil, além da reta final do Campeonato Piauiense.

A previsão é que o técnico faça sua estreia no novo clube pelo estadual, no jogo de volta da semifinal, contra o Parnahyba, na próxima quarta-feira (13), no estádio Lindolfo Monteiro. A missão, porém, é difícil: na ida, o Jacaré perdeu por 3x0.

Já na Série C, o Altos foi derrotado em seu primeiro duelo, pelo Botafogo-SP, por 3x1, em casa. O resultado ruim marcou o fim da passagem de Rabelo pelo clube, após 18 jogos na temporada. O próximo compromisso da equipe na terceira divisão será no dia 18, diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli.

O Jacaré também disputa na temporada a Copa do Brasil. Depois de passar pelo Sport na estreia, com vitória por 1x0 em casa, e pelo ABC na segunda fase, nos pênaltis, fora, o clube do Piauí vai encarar o Flamengo. A ida será no dia 1° de maio, no Albertão.