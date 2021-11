Técnico brasileiro é criticado por fala homofóbica em coletiva

O técnico brasileiro Ricardo Tuca Ferretti, de 67 anos, conhecido pelo seu trabalho de 11 temporadas à frente do Tigres do México, e por eliminar o Palmeiras no campeonato mundial de 2020, foi criticado por comentários machistas e homofóbicos durante uma entrevista coletiva em seu novo clube, o Juárez FC. Na sala de imprensa, antes das perguntas, Ferretti questionou quem seria a "primeira bicha" a fazer a pergunta.



“Tem velhas aqui? Não é verdade? Isso não. Bichas? A primeira, quem vai ser a primeira bicha a perguntar?”, perguntou o treinador. "Então só temos aqui machos", completou enquanto pessoas riam ao fundo.

Em resposta ao ocorrido, Ricardo Ferretti pediu desculpas pelos comentários e disse que "se há sanções, tenho de as aceitar". "Não tenho nenhum problema homofóbico, sempre fui uma pessoa séria, mas com as pessoas tenho uma certa confiança, sou um brincalhão, o que quero dizer é que as piadas que costumava dizer já não são válidas, não era a minha intenção e se em qualquer altura alguém se sentiu ofendido, peço desculpa e não tenho problemas com nada", disse.



Após a declaração do brasileiro, o presidente do Campeonato Mexicano, Mikel Arriola, disse que a competição se posiciona contra "qualquer tipo de discriminação" e que "através do futebol não se pode insultar ninguém”.

No campeonato mexicano, o Juárez FC terminou na 16ª posição na tabela e não se classificou para a fase mata mata da Liga MX.