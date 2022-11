Técnico da Argentina diz estar 'feliz' com o Brasil classificado

A rivalidade entre Brasil e Argentina é tradição no futebol. Os brasileiros sempre comemom quando os hermanos perdem (mesmo que seja para outros adversários) - e vice-versa. Mas o técnico do time argentino vai na contramão desse pensamento. Lionel Scaloni garantiu: o Brasil está entre seus favoritos para ganhar a Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (29), o treinador foi questionado sobre a classificação antecipada do Brasil, que venceu Sérvia e Suíça e já se garantiu no mata-mata. E, surpreendendo, ele mostrou alegria.

"Sobre o Brasil, sou sul-americano e estou feliz que o Brasil passe. Sou fã número 1 do futebol sul-americano, tenho amigos brasileiros, e se não for a Argentina, prefiro que ganhe um sul-americano. Quem pensa o contrário está equivocado. Eles fizeram um bom trabalho e dou os parabéns pelas duas vitórias", afirmou Scaloni.

O técnico se prepara para um jogo decisivo. A Argentina encara a Polônia nesta quarta-feira (30), às 16h, no estádio 974, e precisa vencer para garantir a classificação para as oitavas de final do Mundial sem depender de resultados paralelos.

Em caso de empate, os argentinos precisam torcer por um empate entre Arábia Saudita e México ou por uma vitória com poucos gols dos mexicanos. Se perder, a seleção está fora da Copa.

Scaloni foi questionado se a partida seria a mais importante de sua carreira como técnico - mas ele minimizou. "Creio que sempre o mais importante seja o que estamos por jogar. É nossa filosofia, minha particular. O mais importante é o que estar por jogar. O que passou, passou".